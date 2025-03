El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado una postura cada vez más firme respecto a reiterar la necesidad de un acuerdo de paz con Rusia. Recientemente, expresó ante la prensa que aquellos que se opongan a un acuerdo de paz no permanecerían mucho tiempo en sus cargos. La advertencia parece apuntar, especialmente, hacia el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, con quien sostuvo una acalorada discusión el último 28 de febrero.

"Tal vez alguien no quiere llegar a un acuerdo, y si alguien no quiere hacerlo, creo que esa persona no estará mucho tiempo. Esa persona no será escuchada por mucho tiempo, porque creo que Rusia quiere llegar a un acuerdo", fueron las palabras de Trump. Según reportó EFE, en la mañana del mismo día, había dicho que "no tolerará por mucho tiempo" la posición de Zelensky sobre ver el acuerdo con Putin como algo "muy, muy lejos". No obstante, el presidente estadounidense no ha descartado retomar una negociación con el ucraniano.

Trump pone condiciones a una posible negociación con Zelensky

A Trump le preguntaron si estaría dispuesto a retomar la negociación con Zelensky acerca de un pacto sobre minerales de Ucrania o si esa posibilidad había sido excluida. "No, no lo creo. Es un gran acuerdo para nosotros", respondió a la prensa. Agregó que revelaría mayores detalles durante su discurso ante el congreso que está programado para este 4 de marzo.

El presidente estadounidense ha señalado que la clave para una nueva negociación con Ucrania radica en la actitud de Zelensky. Trump expresó que el líder ucraniano debe ser más "agradecido" por el apoyo de Estados Unidos. "Creo que debería ser más agradecido, porque este país ha estado con ellos en las buenas y en las malas. Les hemos dado más que Europa", dijo.

En palabras de Trump, la cuestión de los minerales raros, que iba a ser parte de un acuerdo entre los dos países, sigue siendo un tema importante, aunque las diferencias personales y políticas han complicado el avance.

Críticas ante el trato de Trump hacia Zelensky

El trato que Donald Trump ha dado a Volodimir Zelensky ha generado controversia en varios sectores, especialmente entre los demócratas en Estados Unidos. Desde la reciente reunión entre ambos mandatarios, donde se abordaron temas cruciales como la guerra con Rusia y el apoyo militar a Ucrania, la postura de Trump ha sido vista como dura e incluso despectiva.

En su defensa, Trump ha subrayado que fue el "único" presidente estadounidense que no cedió territorio de Ucrania a Rusia, en alusión a la situación de Crimea. Sin embargo, la afirmación ha sido puesta en duda, ya que ningún presidente de Estados Unidos ha entregado tierras ucranianas a Rusia.