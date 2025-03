Corea del Sur confirma que seguirá apoyando a Ucrania tras el cese de la ayuda militar de Estados Unidos ordenada por Trump

Kiev ha recibido de Corea del Sur financiamiento para programas de ayuda humanitaria y retirada de minas, además de equipamiento no letal. Foto: Composición LR.

El gobierno de Corea del Sur anunció este martes 4 de febrero que seguirá proporcionando apoyo humanitario y para la reconstrucción de Ucrania, pese a la orden del presidente de EE.UU., Donald Trump, de detener toda ayuda militar a Kiev. Al responder una pregunta sobre el tema en una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Lee Jae-woong, afirmó que están siguiendo los acontecimientos "de cerca".

“Continuaremos los esfuerzos para la pronta restauración de la paz y la reconstrucción de Ucrania”, sostuvo Lee Jae-woong. Desde el inicio del conflicto entre Kiev y Moscú, Corea del Sur, al igual que Japón, ha optado por brindar apoyo humanitario y asistencia no letal a Ucrania, incluyendo equipos para la remoción de minas. En noviembre de 2024, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, aseguró que el mayor exportador de armas "no descarta" modificar su política de no enviar armamento a países en conflicto, como Ucrania.

¿Por qué Estados Unidos canceló la ayuda militar a Ucrania?

El gobierno de Estados Unidos anunció recientemente la suspensión de su asistencia militar a Ucrania, argumentando dificultades en la aprobación de nuevos paquetes de ayuda por parte del Congreso. Esta decisión ha generado preocupación en la comunidad internacional, ya que Washington ha sido uno de los principales aliados de Kiev desde el inicio de la guerra.

Trump había rechazado previamente haber discutido sobre la suspensión de la ayuda militar a Ucrania. Foto: France 24.

Altos funcionarios estadounidenses señalaron que la falta de consenso en el Congreso ha impedido la liberación de nuevos fondos. "Nuestra prioridad es garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos, y estamos evaluando el impacto de cada decisión", declaró un portavoz del Departamento de Defensa. Sin embargo, esta cancelación representa un golpe para Ucrania, que depende de estos recursos para mantener su defensa frente a la invasión rusa.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, expresó su preocupación por la medida y advirtió sobre sus posibles consecuencias. "Cada retraso en la ayuda significa más riesgos en el campo de batalla", afirmó. La suspensión del apoyo militar de Estados Unidos podría obligar a Ucrania a buscar otros aliados que refuercen su capacidad defensiva.

¿Cómo planea Corea del Sur mantener su apoyo a Ucrania?

Tras el anuncio de Washington, Corea del Sur reafirmó su compromiso con Ucrania y aseguró que continuará proporcionando asistencia militar y humanitaria. Autoridades surcoreanas indicaron que la cancelación de la ayuda estadounidense no afectará su postura frente al conflicto. Moscú ha señalado en varias ocasiones que el apoyo a Ucrania por parte de terceros países constituye una "provocación directa". En respuesta a las declaraciones surcoreanas, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirmó que "cualquier nación que contribuya a la prolongación de la guerra será considerada responsable de sus consecuencias".

Tras el fracaso de la reunión en la Casa Blanca la semana pasada, la Administración Trump suspendió su apoyo militar. Foto: France 24.

El ministro de Defensa de Corea del Sur, Shin Won-sik, declaró que su país "seguirá apoyando a Ucrania dentro de sus capacidades, especialmente en el suministro de equipamiento militar no letal y asistencia en reconstrucción". Aunque Seúl ha evitado el envío de armas ofensivas para no agravar las tensiones con Rusia, ha brindado equipamiento de seguridad, material logístico y ayuda humanitaria a Kiev desde el inicio de la guerra. En noviembre de 2024, Seúl confirmó que el gobierno de Vladímir Putin entregó misiles antiaéreos a Corea del Norte como apoyo a Moscú en su guerra contra Ucrania.