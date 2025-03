Francia, el gran aliado militar de Ucrania tras el cese de la ayuda de EE. UU. por decisión de Trump

Francia se ha convertido en un importante aliado de Ucrania, al brindar apoyo militar y compartir información de inteligencia esencial. Esta decisión de Francia llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que suspendería toda la ayuda militar a Ucrania –tras una tensa reunión entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca- lo cual ha preocupado a muchos en el mundo.

El ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, confirmó que Francia continúa proporcionando inteligencia militar a Ucrania. "Nuestra inteligencia es soberana y la compartimos en beneficio de los ucranianos", declaró Lecornu en una entrevista con France Inter. Esta colaboración busca "mitigar el impacto de la abrupta suspensión de la asistencia estadounidense", que incluía armamento y datos estratégicos vitales para la defensa ucraniana.​

¿Por qué EE. UU. suspendió la ayuda militar a Ucrania?

Tras la intensa confrontación entre Donald Trump y Volodimir Zelensky en el Despacho Oval el pasado 28 de febrero, la incertidumbre sobre el respaldo de Estados Unidos a Ucrania se incrementó notablemente. Tres días después, un representante de la Casa Blanca informó que el gobierno estadounidense ha decidido suspender la ayuda militar que brindaba a Ucrania. El funcionario expresó: "Estamos haciendo una pausa y revisando nuestra ayuda para asegurarnos de que contribuya a una solución". Agregó que EE. UU. "necesita que sus socios también se comprometan a alcanzar el objetivo de la paz".

Trump había advertido sobre posibles consecuencias y cuestionado la posición de Zelensky en relación con el conflicto con Rusia antes de que se anunciara la suspensión de la ayuda militar. "Tal vez alguien no quiere llegar a un acuerdo, y si alguien no quiere hacerlo, creo que esa persona no estará mucho tiempo. Esa persona no será escuchada por mucho tiempo, porque creo que Rusia quiere llegar a un acuerdo", manifestó Trump ante periodistas en la Casa Blanca.

¿Cómo está Francia supliendo la ausencia de apoyo estadounidense a Ucrania?

Ante el vacío dejado por Estados Unidos, Francia ha intensificado su apoyo a Ucrania. Además de compartir inteligencia militar, el presidente Emmanuel Macron ha anunciado el envío de equipos militares adicionales y ha instado a otros países europeos a fortalecer su respaldo a Kiev. "No podemos permitir que Ucrania quede desprotegida en este momento crucial", enfatizó Macron durante una conferencia en París. ​

Francia también ha puesto a disposición de Ucrania y de Europa sus satélites de espionaje militar, reforzando la capacidad de monitoreo y respuesta ante movimientos rusos. ​

Macron: "El futuro de Europa no tiene que decidirse en Washington o Moscú"

La decisión ocurre mientras los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas con Volodymyr Zelensky, para abordar el aumento del gasto en defensa y fortalecer el apoyo a Ucrania en su lucha contra Rusia. Antes de la cumbre, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que los miembros de la UE "tomarán pasos decisivos hacia adelante" y expresó su preocupación por los cambios en el apoyo de Estados Unidos a Ucrania bajo Donald Trump. "El futuro de Europa no tiene que decidirse en Washington o Moscú", sentenció el mandatario francés.

Macron acusó a Putin de "cruzar fronteras para eliminar opositores y lanzó fuertes críticas contra Rusia" en un discurso televisado. “Ha movilizado en nuestro continente soldados norcoreanos, equipos iraníes, mientras ayuda a estos países a armarse aún más. La Rusia del presidente Putin viola nuestras fronteras para asesinar a opositores, manipula las elecciones en Rumania y Moldavia, y organiza ataques cibernéticos contra nuestros hospitales para bloquear su funcionamiento”, advirtió Macron.