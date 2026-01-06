HOYSuscripcion LR Focus

Regalo de Tomás Gálvez a la mafia: desactiva equipos que investigaban corruptos | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Fútbol Peruano

Juan Lucumí deja la Liga 1 tras estar en la mira de Sporting Cristal: delantero colombiano jugará en Nejmeh SC de Líbano

A pesar de descender con Ayacucho FC, Juan Lucumí fue uno de las sorpresas de la Liga 1. Cuando parecía que iba a fichar por otro club del Perú, el colombiano decidió migrar al Medio Oriente.

Juan Lucumí destacó en el partido de Ayacucho FC contra Universitario. Foto: composición LR/X
Juan Lucumí destacó en el partido de Ayacucho FC contra Universitario. Foto: composición LR/X

Juan Lucumí fue una de las gratas apariciones de la Liga 1. A pesar de perder la categoría con Ayacucho FC, el extremo colombiano sorprendió después de su notable rendimiento en el partido ante Universitario. Su rapidez y desequilibrio por las bandas despertó el interés de clubes como Sporting Cristal en este 2026. Sin embargo, su futuro terminó estando lejos del Rímac y del Perú, puesto que fichó por el Nejmeh SC de la primera división de Líbano.

En el 2025, Lucumí disputó un total de 30 compromisos con los Zorros, marcó 5 goles y brindó 7 asistencias. Por ello, Cristal no era el único tras sus pasos, sino que también estaba Cienciano. Es más, ya habría tenido conversaciones avanzadas con el cuadro cusqueño; sin embargo, optó por continuar con su carrera en el fútbol de Medio Oriente.

PUEDES VER: Sporting Cristal recupera a un canterano, pero dejará ir a 4 para la pretemporada 2026

lr.pe

Juan Lucumí es nuevo jugador de Nejmeh SC de Líbano

La información sobre su traspaso la brindó el periodista Ernesto Macedo. A través de redes sociales, señaló que Juan Lucumí llega a Líbano por una temporada y media.

"El extremo Juan David Lucumí será nuevo jugador de Nejmeh SC del Líbano por año y medio. Procedente de Ayacucho FC", escribió en su cuenta de X.

Es preciso indicar que, hace algunos días, el comunicador Gustavo Adrianzén sostuvo que habían charlas entre Cienciano y Lucumí. Sin embargo, las negociaciones no habrían llegado a buen puerto y el futbolista se decantó por llegar a otra liga.

PUEDES VER: Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: 'Fue denunciado sin ninguna prueba'

lr.pe

¿Cuál es el actual valor de mercado de Juan Lucumí?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Juan Lucumí tiene un valor en el mercado de 250.000 euros.

