Juan Lucumí fue una de las gratas apariciones de la Liga 1. A pesar de perder la categoría con Ayacucho FC, el extremo colombiano sorprendió después de su notable rendimiento en el partido ante Universitario. Su rapidez y desequilibrio por las bandas despertó el interés de clubes como Sporting Cristal en este 2026. Sin embargo, su futuro terminó estando lejos del Rímac y del Perú, puesto que fichó por el Nejmeh SC de la primera división de Líbano.

En el 2025, Lucumí disputó un total de 30 compromisos con los Zorros, marcó 5 goles y brindó 7 asistencias. Por ello, Cristal no era el único tras sus pasos, sino que también estaba Cienciano. Es más, ya habría tenido conversaciones avanzadas con el cuadro cusqueño; sin embargo, optó por continuar con su carrera en el fútbol de Medio Oriente.

Juan Lucumí es nuevo jugador de Nejmeh SC de Líbano

La información sobre su traspaso la brindó el periodista Ernesto Macedo. A través de redes sociales, señaló que Juan Lucumí llega a Líbano por una temporada y media.

"El extremo Juan David Lucumí será nuevo jugador de Nejmeh SC del Líbano por año y medio. Procedente de Ayacucho FC", escribió en su cuenta de X.

Es preciso indicar que, hace algunos días, el comunicador Gustavo Adrianzén sostuvo que habían charlas entre Cienciano y Lucumí. Sin embargo, las negociaciones no habrían llegado a buen puerto y el futbolista se decantó por llegar a otra liga.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Juan Lucumí?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Juan Lucumí tiene un valor en el mercado de 250.000 euros.