Universitario en el mercado de fichajes 2026: últimos movimientos del club crema, llegadas y salidas
El tricampeón del fútbol peruano ha pasado unos últimos días 'movidos' tras la salida de Jorge Fossati. Con el arribo de su nuevo DT, empezará a planificar la contratación de refuerzos.
Universitario de Deportes pasó unos dos últimos meses llenos de felicidad tras la obtención del tricampeonato de la Liga 1. Actualmente, si bien la alegría por este logro inédito no se ha disipado, la planificación para la temporada 2026 se ha convertido en un dolor de cabeza debido a todo el tiempo que tomó resolver la situación de Jorge Fossati, quien hace unos días dejó de ser el técnico del club.
Con la salida del 'Nonno', la directiva estudiantil no ha tardado mucho en encontrar a su reemplazo. El español Javier Rabanal, flamante campeón de la liga ecuatoriana con Independiente del Valle, fue elegido para ocupar el banquillo del cuadro de Ate.
Últimos movimientos de Universitario en el mercado de fichajes
Por el momento, la 'U' no ha confirmado la contratación de ningún refuerzo. En cambio, sí comunicó las salidas de varios jugadores a los que decidió no renovarles el contrato. Estas son todas las bajas en tienda merengue hasta ahora:
- Sebastián Britos
- Diego Churín
- Gabriel Costa
- Jairo Vélez.
Un jugador que está muy cerca de sumarse a esta lista es el mediocampista Rodrigo Ureña. El chileno, con vínculo vigente hasta fines del 2026, ha estado presionando en los últimos días para que Universitario acepte la oferta de Millonarios de Colombia, operación que terminaría de cerrarse en las próximas horas.
En cuanto a las renovaciones, los defensas Williams Riveros y Matías Di Benedetto, quienes están en proceso de nacionalización, extenderán sus contratos. Lo mismo ocurrirá con el ya peruano Horacio Calcaterra y además con José 'Tunche' Rivera, a quien le serán ofrecidas mejores condiciones para continuar en la institución.
¿Qué jugadores ficharía Universitario para el 2026?
De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, cualquier incorporación que realice el tricampeón peruano será previa coordinación entre el comando técnico y la dirección deportiva encabezada por Álvaro Barco. Por ello, no se puede asegurar que los nombres voceados en las últimas semanas finalmente vayan a ser los escogidos.
Entre los futbolistas que fueron vinculados al conjunto crema están los uruguayos Agustín Álvarez, Gonzalo Mastriani, Agustín Rodríguez, José Neris y Gonzalo Napoli, además del argentino Alan Cantero, quien viene de jugar en Alianza Lima este 2025. De momento, Universitario solo ha preguntado condiciones por el primero, según Peralta.