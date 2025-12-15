Diego Penny habló sobre la salida de Jorge Fossati de Universitario. El panelista tuvo una entrevista con el 'Nonno' previo a su salida de la institución merengue. Reveló ya había una incomodidad por parte del técnico de la 'U' por el manejo que se venía teniendo acerca de su continuidad en el club 'crema'. Se hablaba mucho de un aumento de sueldo del entrenador uruguayo y algunos pedidos solicitados para la siguiente temporada, pero nunca pudieron llegar a un acuerdo, dando como resultado la salida del estratega del club.

El ahora panelista, mencionó que notó incómodo al entrenador por la situación que venía pasando en el club. "Sentí a Jorge Fossati muy fastidiado por cómo se estaban manejando algunas cosas en la 'U'. Cuando uno quiere quedarse, tira la soga a su favor para negociar mejor; pero cuando la soga está por romperse, se deja de tirar. Fossati nunca dejó de hacerlo", mencionó en el programa Después de Todo.

Estadísticas de Jorge Fossati en Universitario

El estratega uruguayo dirigió un total de 32 encuentros considerando Liga 1 y Copa Libertadores, desde que llegó esta temporada a Universitario. Ganó 19 partidos, empató en 8 ocasiones y sumó 5 derrotas. Entre los resultados más resaltantes de este año, está la clasificación de los 'cremas' a los octavos de final de la Copa Libertadores luego de 15 años.

Recordemos que esta fue la segunda etapa del 'Nonno' en la institución merengue, puesto que, en el 2023, Fossati llegó al club y ganó el título nacional. Posterior a ello, llegó a la selección peruana, donde no le fue tan bien y terminó saliendo. Finalmente, la 'U' le volvió a abrir las puertas para volver a campeonar.

¿Quién sería el reemplazante de Fossati en Universitario?

El técnico que está muy cerca de llegar a Universitario es Javier Rabanal. El español viene de dirigir a Independiente del Valle por todo el 2025. Anteriormente ha trabajado en las divisiones menores de dicho club y se ha desempeñado como asistente técnico de Ruud van Risterlrooy en el PSV de los Países Bajos.

Su estilo de juego suele destacarse por el equilibrio que mantiene entre defensa y ataque, teniendo como virtud la posesión y control del juego. A ello, se le suma que es un entrenador enfocado en apostar por las canteras del club, por lo que, podría verse nuevos talentos debutando en el club 'crema'.