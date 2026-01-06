HOYSuscripcion LR Focus

Julio César Uribe descarta a Luis Advíncula y respalda a nuevo lateral de Sporting Cristal: "Respetamos lo que elegimos"

El director general de fútbol de Sporting Cristal elogió al experimentado defensor Luis Advíncula; sin embargo, fue muy claro sobre su situación y la visión que tiene el club.

Luis Advíncula es un jugdor muy identificado con Sporting Cristal. Foto: composición LR/Boca Juniors/Sporting Cristal
Julio César Uribe le puso punto final a un posible retorno de Luis Advíncula a Sporting Cristal para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. En medio del interés de Alianza Lima por fichar al lateral de Boca Junior y la selección peruana, desde diversos sectores se preguntaron si los rimenses también buscarían la contratación del lateral derecho.

En ese sentido, Julio César Uribe, director general de fútbol de la institución bajopontina, se pronunció sobre la situación del popular Bolt y no dudó en respaldar a uno de los recientes refuerzos del equipo.

Uribe descarta llegada de Advíncula a Cristal

El exfutbolista ofreció una conferencia de prensa para brindar detalles de la pretemporada que se viene realizando bajo las órdenes de Paulo Autuori. Al ser consultado sobre un posible regreso de Luis Advíncula, el 'Diamante' indicó que el lateral derecho del club es el argentino Juan Cruz González.

"Respuesta muy simple. A 'Lucho' lo apreció mucho, valoro mucho su categoría, sabemos perfectamente lo que nos puede dar y tiene contrato profesional (...). Hoy tenemos a Juan (Cruz González), que va a ser el lateral derecho seguramente, y tiene todo el respaldo; por eso hemos consensuado que va a escribir la historia que corresponde. La respuesta fue dada de manera bastante clara: respetamos lo que hemos elegido, eso es ser consecuente", señaló ante los medios de comunicación.

¿Dónde va a jugar Luis Advíncula?

Luis Advíncula mantiene contrato vigente con Boca Juniors y se encuentra trabajando en la pretemporada del conjunto xeneize; sin embargo, en los últimos días, Alianza Lima empezó a negociar para que el jugador puede ponerse la camiseta blanquiazul.

Desde La Victoria esperan que el lateral de 35 años se incorpore con miras a lo que será el inicio de la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores.

