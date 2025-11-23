¿Qué clubes van a jugar la Liga 1 2026? Equipos confirmados para la próxima temporada del fútbol peruano
Con el final del Torneo Clausura 2025, ya se conoce la cantidad de equipos que disputarán la próxima edición de la Liga 1 2026. ¿Cómo será el formato?
Luego de disputarse los playoffs del ascenso de la Liga 2 y con el final del Torneo Clausura, ya se conoce cuáles serán los clubes que disputarán la próxima temporada del fútbol peruano. Para esta nueva edición se contará con solo 18 equipos participantes que buscaran adjudicarse el título de campeón nacional.
Universitario de Deportes es el vigente tricampeón de la Liga 1 y tiene la intención de mantener su hegemonía; sin embargo, escuadras como Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar buscarán cortar en gran momento de los merengues en el 2026. Por otra parte, los recién ascendidos CD Moquegua y FC Cajamarca esperan dar la sorpresa en la siguiente campaña.
¿Qué clubes van a jugar la Liga 1 2026?
Hasta el momento, son 17 los clubes confirmados para jugar la Liga 1 2026. El último cupo se lo están disputando Ayacucho FC y UTC de Cajamarca.
- Universitario de Deportes
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Cusco FC
- FBC Melgar
- Cienciano
- Alianza Atlético
- Deportivo Garcilaso
- Sport Huancayo
- ADT
- Los Chankas
- Atlético Grau
- Sport Boys
- Comerciantes Unidos
- Juan Pablo II
- FC Cajamarca (recién ascendido)
- CD Moquegua (recién ascendido)
- Ayacucho o UTC
¿Cómo será el formato de la Liga 1 en 2026?
De acuerdo a la información brindad por el periodista Gustavo Peralta, la Liga 1 2026 volverá a tener un formato similar al de los años 2023 y 2024: Apertura, Clausura y un Acumulado para definir la clasificación a torneos internacionales y descensos. De esta manera, se descarta la implementación de un sistema de competencia como en México o Argentina. Se espera que esto se haga oficial en las próximas semanas.
“Tal como informamos días atrás, el torneo 2026 tendrá los mismos parámetros que los torneos 2023 y 2024. No tendrá innovaciones confusas y menos que sea parecido al torneo mexicano o argentino“, reveló en el programa 'Hablemos de MAX'.
¿Cuándo empezará la Liga 1 2026?
Como es habitual, se espera que la Liga 1 2026 empieza a finales de enero o inicios de febrero del próximo año.