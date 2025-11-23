HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 4,2 sacudió Lima
Sismo de magnitud 4,2 sacudió Lima     Sismo de magnitud 4,2 sacudió Lima     Sismo de magnitud 4,2 sacudió Lima     
Fútbol Peruano

¿Qué clubes van a jugar la Liga 1 2026? Equipos confirmados para la próxima temporada del fútbol peruano

Con el final del Torneo Clausura 2025, ya se conoce la cantidad de equipos que disputarán la próxima edición de la Liga 1 2026. ¿Cómo será el formato?

La próxima edición de la Liga 1 contará con 18 equipos. Foto: Liga 1
La próxima edición de la Liga 1 contará con 18 equipos. Foto: Liga 1

Luego de disputarse los playoffs del ascenso de la Liga 2 y con el final del Torneo Clausura, ya se conoce cuáles serán los clubes que disputarán la próxima temporada del fútbol peruano. Para esta nueva edición se contará con solo 18 equipos participantes que buscaran adjudicarse el título de campeón nacional.

Universitario de Deportes es el vigente tricampeón de la Liga 1 y tiene la intención de mantener su hegemonía; sin embargo, escuadras como Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar buscarán cortar en gran momento de los merengues en el 2026. Por otra parte, los recién ascendidos CD Moquegua y FC Cajamarca esperan dar la sorpresa en la siguiente campaña.

PUEDES VER: Descenso en Liga 1 EN VIVO: tabla de posiciones acumulada con los partidos de Ayacucho FC y UTC

lr.pe

¿Qué clubes van a jugar la Liga 1 2026?

Hasta el momento, son 17 los clubes confirmados para jugar la Liga 1 2026. El último cupo se lo están disputando Ayacucho FC y UTC de Cajamarca.

  • Universitario de Deportes
  • Alianza Lima
  • Sporting Cristal
  • Cusco FC
  • FBC Melgar
  • Cienciano
  • Alianza Atlético
  • Deportivo Garcilaso
  • Sport Huancayo
  • ADT
  • Los Chankas
  • Atlético Grau
  • Sport Boys
  • Comerciantes Unidos
  • Juan Pablo II
  • FC Cajamarca (recién ascendido)
  • CD Moquegua (recién ascendido)
  • Ayacucho o UTC

PUEDES VER: Paolo Guerrero es nuevo fichaje de la Kings League de Ibai y Gerard Piqué: será presidente de la selección peruana

lr.pe

¿Cómo será el formato de la Liga 1 en 2026?

De acuerdo a la información brindad por el periodista Gustavo Peralta, la Liga 1 2026 volverá a tener un formato similar al de los años 2023 y 2024: Apertura, Clausura y un Acumulado para definir la clasificación a torneos internacionales y descensos. De esta manera, se descarta la implementación de un sistema de competencia como en México o Argentina. Se espera que esto se haga oficial en las próximas semanas.

“Tal como informamos días atrás, el torneo 2026 tendrá los mismos parámetros que los torneos 2023 y 2024. No tendrá innovaciones confusas y menos que sea parecido al torneo mexicano o argentino“, reveló en el programa 'Hablemos de MAX'.

¿Cuándo empezará la Liga 1 2026?

Como es habitual, se espera que la Liga 1 2026 empieza a finales de enero o inicios de febrero del próximo año.

Notas relacionadas
Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación tras fallo de la FPF contra Ayacucho FC

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación tras fallo de la FPF contra Ayacucho FC

LEER MÁS
Clasificación a la Copa Sudamericana EN VIVO: resultados y partidos que definen a los representantes de la Liga 1

Clasificación a la Copa Sudamericana EN VIVO: resultados y partidos que definen a los representantes de la Liga 1

LEER MÁS
“Les guste o no, Juan Pablo II está en Primera”: Santiago Acasiete defiende al club tras salvarse del descenso en la Liga 1

“Les guste o no, Juan Pablo II está en Primera”: Santiago Acasiete defiende al club tras salvarse del descenso en la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partido de Alianza Lima vs UTC EN VIVO por L1 MAX: hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura

Partido de Alianza Lima vs UTC EN VIVO por L1 MAX: hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura

LEER MÁS
Descenso en Liga 1 EN VIVO: tabla de posiciones acumulada con los partidos de Ayacucho FC y UTC

Descenso en Liga 1 EN VIVO: tabla de posiciones acumulada con los partidos de Ayacucho FC y UTC

LEER MÁS
Jorge Fossati furioso por cuestionamientos tras la goleada de Los Chankas a Universitario: “Anda a hablar de la derrota con otro"

Jorge Fossati furioso por cuestionamientos tras la goleada de Los Chankas a Universitario: “Anda a hablar de la derrota con otro"

LEER MÁS
Diego Rebagliati explica las condiciones de Sporting Cristal para fichar a Luis Advíncula: “Si es Perú 2, van por él”

Diego Rebagliati explica las condiciones de Sporting Cristal para fichar a Luis Advíncula: “Si es Perú 2, van por él”

LEER MÁS
Los Chankas vencieron 3-1 a Universitario por el Torneo Clausura: La 'U' perdió el invicto en Andahuaylas

Los Chankas vencieron 3-1 a Universitario por el Torneo Clausura: La 'U' perdió el invicto en Andahuaylas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Fútbol Peruano

Aseguran que Olimpia quiere a Rodrigo Ureña y buscaría un préstamo de Universitario: "Es un nombre que dejó Fabián Bustos"

Sporting Cristal ganó 2-1 a Atlético Grau por Torneo Clausura: Cristian Benavente volvió a marcar en Liga 1

"Nadie aún ha sido tetracampeón en el Perú": Andy Polo se ilusiona con volver a alzar el título con Universitario en el 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025