Fútbol Peruano

“Les guste o no, Juan Pablo II está en Primera”: Santiago Acasiete defiende al club tras salvarse del descenso en la Liga 1

El entrenador de Juan Pablo II, club que fue favorecido indirectamente tras la reciente resolución de la CD-FPF contra Ayacucho FC, consideró que existe “envidia” hacia el equipo de Chongoyape.

Santiago Acasiete asumió las riendas de Juan Pablo II a mediados del 2024. Foto: Juan Pablo II
Santiago Acasiete asumió las riendas de Juan Pablo II a mediados del 2024. Foto: Juan Pablo II

La lucha por el descenso se vio marcada por un polémico fallo a pocos días de jugarse la última fecha del Torneo Clausura: la Comisión Disciplinaria de la FPF declaró a Comerciantes Unidos como el ganador del partido suspendido ante Ayacucho FC, pese a que los ‘Zorros’ tenían el resultado a su favor. Esta situación favoreció indirectamente a Juan Pablo II, pues permitió que lleguen al cierre de la Liga 1 sin riesgo de perder la categoría.

Desde diversos sectores se cuestionó esta resolución porque terminaba 'beneficiando' al club que es propiedad de Agustín Lozano, presidente de la FPF. En medio de este panorama, Santiago Acasiete, entrenador del elenco de Chongoyape, brindó sus descargos.

lr.pe

Santiago Acasiete defiende permanencia de Juan Pablo II en Liga 1

En un primer momento, el DT de Juan Pablo II hizo referencia al error arbitral que tuvo lugar cuando lograron el ascenso a la Liga 1 en la temporada pasada y cuestionó que este tema se siga discutiendo; además, aseguró que nadie les regaló puntos.

“(...) Cuesta creer que hablaron más de ese error arbitral que de toda la campaña que cumplió Juan Pablo. Eso me incomoda, pero tampoco puedo estar pendiente de lo que la gente dice. Les guste o no, Juan Pablo está en Primera y no por puntos regalados, sino porque viene haciendo un buen trabajo”, manifestó para las cámaras de Jax Latin Media.

“Nosotros no estamos en zona de descenso, no estuvimos metidos en ese tema. Hablan mucho del presidente, de Agustín (Lozano), pero considero que la pelea para ver quién descendía era de otros equipos. Lamentablemente, la gente da mala información, está equivocada”, agregó sobre la presente campaña de sus dirigidos.

Respecto a la resolución en contra de Ayacucho FC, Acasiete señaló no estar enterado del tema. “No tengo información sobre ello, nosotros solo nos ocupamos en lo que pueda hacer Juan Pablo. De ahí lo que suceda en otros equipos lo solucionarán otras personas”, afirmó.

lr.pe

Acasiete señala que existe envidia hacia Juan Pablo II

Al recordar el polémico ascenso del 2024, el exdefensor de la selección peruana mencionó que los errores arbitrales son parte del juego. “Veo mucha cólera y envidia porque el año pasado ascendimos por penales. Aquella vez (2024) hubo una jugada polémica, pero eso no fue culpa de Juan Pablo, sino más bien un error humano. Los árbitros se equivocan, son seres humanos”, concluyó.

Tabla de posiciones de la Liga 1: así va el acumulado

Tras el fallo de la Comisión Disciplinaria de la FPF, Ayacucho FC quedó relegando a la décima séptima posición de la tabla acumulada de la Liga 1 2025.

EquiposPJDGPuntos
1. Universitario354279
2. Cusco FC342767
3. Alianza Lima342065
4. Sporting Cristal352363
5. Alianza Atlético351157
6. Melgar351556
7. Deportivo Garcilaso35852
8. Los Chankas35-850
9. Sport Huancayo34348
10. ADT34-748
11. Cienciano34747
12. Atlético Grau35-638
13. Sport Boys35-1336
14. Comerciantes Unidos34-1536
15. Juan Pablo II34-1533
16. UTC34-2632
17. Ayacucho FC34-2529
18. Alianza Universidad34-3025
19. Binacional---
