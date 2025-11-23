HOYSuscripcion LR Focus

Jorge Fossati furioso por cuestionamientos tras la goleada de Los Chankas a Universitario: “Anda a hablar de la derrota con otro"

El entrenador Jorge Fossati se mostró molesto durante la charla con la prensa tras la derrota, recordando que su equipo es tricampeón.

Jorge Fossati tuvo una fría respuesta al ser cuestionado por la derrota de Universitario frente a Chankas. Foto: composición LR/ Entre Bolas
La derrota de Universitario de Deportes sigue dando que hablar, pues sorpresivamente Los Chankas se impusieron 3-1 frente a los cremas en Andahuaylas. Con este resultado, el conjunto andahuaylino se ilusiona con lograr un cupo a la Copa Sudamericana. Sin embargo, esta victoria también dejó una escena tensa, ya que Jorge Fossati fue consultado por la derrota.

En conferencia, el entrenador uruguayo se mostró incómodo. En un momento, un periodista le preguntó si, tras lo sucedido, realizaría un análisis sobre el rendimiento del equipo. El ‘Nonno’ respondió con molestia, recordando que son tricampeones y señalando que, si querían hablar de la derrota, deberían buscar a otra persona.

PUEDES VER: Pablo Bengoechea señala que no habrá un recambio en la selección peruana y advierte: “Al 100% no existe en ningún lugar”

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la derrota de Universitario?

No fue el resultado que esperaban los hinchas cremas, pues la derrota de Universitario, que cayó 3-1, hizo perder la oportunidad de cerrar un torneo corto de manera invicta. "¿Afecta la derrota? No sé, depende de cómo la mires. A mí no me gustan", empezó diciendo Fossati.

Luego, un periodista le consulta si se sacarán un análisis sobre la victoria, a lo que respondió: "Lo que invita a analizar es que terminamos el año y somos tricampeones. Así que anda a hablar de la derrota con otro", fue la respuesta fría del uruguayo, quien no le cayó bien esa pregunta.

PUEDES VER: Raúl Fernández señala que Diego Romero debe ser titular en Universitario por encima de Sebastián Britos: “Hay que seguir sacando arqueros en la 'U'”

¿Cómo le ha ido a Jorge Fossati en Universitario?

El técnico uruguayo volvió al club de Ate tras la partida de Fabián Bustos. En la presente temporada dirigió 32 encuentros, logrando 19 victorias, 8 empates y 5 derrotas, sumando los registros de la Copa Libertadores y la Liga 1.

