FC Cajamarca vs UCV Moquegua EN VIVO vía ATV: ¿a qué hora juegan la final de la Liga 2?

El perdedor del FC Cajamarca vs UCV Moquegua tendrá la opción de disputar un repechaje par subir a Liga 1. Foto: composición LR/Omar Neyra

FC Cajamarca vs UCV Moquegua en vivo hoy, domingo 2 de noviembre, por la final de vuelta de la Liga 2. El decisivo cotejo tendrá lugar en el Estadio Cristo el Señor, a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de ATV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tienen preparada La República Deportes.

El conjunto moqueguano tiene la primera opción para ascender a la máxima categoría del fútbol peruano, pues en el duelo de ida consiguió una agónica victoria por 2-1.

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs UCV Moquegua la final de la Liga 2?

En suelo peruano, el encuentro entre FC Cajamarca vs UCV Moquegua por la segunda final de la Liga 2 iniciará a la 1.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

Ecuador: 1:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Bolivia: 2:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Argentina: 3:00 p.m.

Brasil: 3:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Paraguay: 3:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

México: 12:00 p.m.

¿En qué canal ver FC Cajamarca vs UCV Moquegua?

La transmisión del FC Cajamarca vs UCV Moquegua estará a cargo de ATV para todo el suelo peruano en señal abierta. Además, podrás seguirlo por los canales de YouTube de Depormatch FPF y ATV.

¿Dónde jugarán FC Cajamarca vs UCV Moquegua?

El choque de vuelta entre FC Cajamarca y UCV Moquegua se llevará a cabo en el Estadio Cristo el Señor, ubicado en la ciudad de Cajamarca. Este recinto tiene capacidad para albergar a cerca de 20.000 espectadores en sus tribunas.