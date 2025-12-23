Alianza Lima apunta a tener una temporada destacada en 2026 tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, con ese objetivo, viene fortaleciendo su plantel. Por ahora, restan definir dos plazas de extranjeros, que estarían destinadas a Federico Girotti y a un jugador que pueda desempeñarse como defensor central y volante de contención.

Uno de los nombres que viene tomando fuerza es el de Nicolás Díaz; no obstante, en La Victoria manejan una alternativa y se trata de Javier Méndez, defensor uruguayo que esta temporada fue titular con Peñarol. Según informó Gerson Cuba en el programa 'Código Blanquiazul', esta opción se activaría en caso no se concrete la llegada del chileno, quien actualmente pertenece a Xolos de Tijuana.

¿Quién es Javier Méndez?

Méndez tiene 31 años y ha defendido a diferentes equipos de su país, además también pudo jugar en Argentina, Brasil y Colombia. Destaca por su buen juego aéreo, agresividad en la marca y buena lectura para los cortes de juego. Cabe señalar que este defensa tiene contrato con Peñarol hasta 2026, aunque en tierras 'charrúas' no descartan que el jugador pueda quedar libre y así pueda negociar su llegada a Matute o a otro club.

¿En qué equipos a jugado Javier Méndez?

Racing Montevideo (Uruguay)

Unión (Argentina)

Danubio (Uruguay)

Independiente Medellín (Colombia)

América Mineiro (Brasil)

Peñarol (Uruguay)

¿Cuál es el valor de Javier Méndez?

Según la más reciente actualización de Transfermarkt, Javier Méndez está valorizado en 450 mil euros. Su cotización más alta fue de 600 mil euros en 2024, cuando militaba en Peñarol.