HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 23 de diciembre | LR+ Noticias

Fútbol Peruano

Alianza Lima pone la mira en Javier Méndez: uruguayo que fue campeón con Peñarol podría ser competencia de Carlos Zambrano

Si el fichaje de Nicolás Díaz no se concreta, Alianza Lima manejaría un plan B, y ese sería Javier Méndez, un jugador polifuncional que fue titular con Peñarol de Uruguay esta temporada.

Javier Méndez sería una alternativa para Alianza Lima. Foto: composición LR/Instagram
Javier Méndez sería una alternativa para Alianza Lima. Foto: composición LR/Instagram

Alianza Lima apunta a tener una temporada destacada en 2026 tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, con ese objetivo, viene fortaleciendo su plantel. Por ahora, restan definir dos plazas de extranjeros, que estarían destinadas a Federico Girotti y a un jugador que pueda desempeñarse como defensor central y volante de contención.

Uno de los nombres que viene tomando fuerza es el de Nicolás Díaz; no obstante, en La Victoria manejan una alternativa y se trata de Javier Méndez, defensor uruguayo que esta temporada fue titular con Peñarol. Según informó Gerson Cuba en el programa 'Código Blanquiazul', esta opción se activaría en caso no se concrete la llegada del chileno, quien actualmente pertenece a Xolos de Tijuana.

PUEDES VER: Administrador de Universitario responde fuerte a Jorge Fossati por revelar presunto incumplimiento de pago: "Se expone ante los hinchas"

lr.pe

¿Quién es Javier Méndez?

Méndez tiene 31 años y ha defendido a diferentes equipos de su país, además también pudo jugar en Argentina, Brasil y Colombia. Destaca por su buen juego aéreo, agresividad en la marca y buena lectura para los cortes de juego. Cabe señalar que este defensa tiene contrato con Peñarol hasta 2026, aunque en tierras 'charrúas' no descartan que el jugador pueda quedar libre y así pueda negociar su llegada a Matute o a otro club.

¿En qué equipos a jugado Javier Méndez?

  • Racing Montevideo (Uruguay)
  • Unión (Argentina)
  • Danubio (Uruguay)
  • Independiente Medellín (Colombia)
  • América Mineiro (Brasil)
  • Peñarol (Uruguay)

PUEDES VER: Javier Rabanal presume su CV para asegurar que puede manejar la jerarquía en Universitario: “Trabajé con jugadores que hoy están en Premier League”

lr.pe

¿Cuál es el valor de Javier Méndez?

Según la más reciente actualización de Transfermarkt, Javier Méndez está valorizado en 450 mil euros. Su cotización más alta fue de 600 mil euros en 2024, cuando militaba en Peñarol.

Notas relacionadas
Diego Penny manda importante mensaje a Luis Advíncula para fichar por Sporting Cristal: "¿En Alianza Lima va a ser ídolo?"

Diego Penny manda importante mensaje a Luis Advíncula para fichar por Sporting Cristal: "¿En Alianza Lima va a ser ídolo?"

LEER MÁS
Mr Peet revela que hubo interés de Alianza Lima por Raúl Ruidíaz para reforzar el ataque: "Un '9' de selección"

Mr Peet revela que hubo interés de Alianza Lima por Raúl Ruidíaz para reforzar el ataque: "Un '9' de selección"

LEER MÁS
Mr. Peet y su determinante opinión sobre si Paolo Guerrero es ídolo con Alianza Lima: “Para mí, Barcos es el último”

Mr. Peet y su determinante opinión sobre si Paolo Guerrero es ídolo con Alianza Lima: “Para mí, Barcos es el último”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Administrador de Universitario responde fuerte a Jorge Fossati por revelar presunto incumplimiento de pago: "Se expone ante los hinchas"

Administrador de Universitario responde fuerte a Jorge Fossati por revelar presunto incumplimiento de pago: "Se expone ante los hinchas"

LEER MÁS
Mr. Peet revela posibles cambios en la Liga 1: “Tendríamos Apertura, Clausura, playoffs y la Copa de la Liga”

Mr. Peet revela posibles cambios en la Liga 1: “Tendríamos Apertura, Clausura, playoffs y la Copa de la Liga”

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes Sporting Cristal 2026: altas, bajas y rumores de los rimenses en busca del título

Fichajes Sporting Cristal 2026: altas, bajas y rumores de los rimenses en busca del título

LEER MÁS
Javier Rabanal presume su CV para asegurar que puede manejar la jerarquía en Universitario: “Trabajé con jugadores que hoy están en Premier League”

Javier Rabanal presume su CV para asegurar que puede manejar la jerarquía en Universitario: “Trabajé con jugadores que hoy están en Premier League”

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: las últimas noticias del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: las últimas noticias del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dos buses de la empresa 'El Rápido' provocan grave accidente por ir a excesiva velocidad en Comas: 10 personas resultaron heridas

ATU implementará obras de carril exclusivo para priorizar transporte público en la avenida Abancay: reduciría el viaje en 15 minutos

Movistar firma contrato con el MTC para desplegar tecnología 5G en Perú

Fútbol Peruano

Mr. Peet revela posibles cambios en la Liga 1: “Tendríamos Apertura, Clausura, playoffs y la Copa de la Liga”

Javier Rabanal presume su CV para asegurar que puede manejar la jerarquía en Universitario: “Trabajé con jugadores que hoy están en Premier League”

Jefferson Farfán bromeó a André Carrillo tras lograr su título 17 e igualar su récord: "Valen las copas de Arabia Saudita"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

Presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el canciller Hugo de Zela, en su escala en Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025