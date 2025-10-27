Desde su regreso a Universitario de Deportes en el 2023, Horacio Calcaterra se volvió una pieza clave para la obtención del tricampeonato de la Liga 1. Aunque en este 2025 su participación fue menor comparada a la de años previos, en la 'U' consideran que el mediocampista aún puede aportarle al equipo, motivo por el cual le renovarán contrato.

La información fue difundida por el periodista Gustavo Peralta a través de sus redes sociales. El comunicador indicó que 'Calca' extenderá su vínculo con el conjunto crema por una temporada más; es decir, hasta fines del 2026. De esta forma, el argentino nacionalizado peruano buscará el tetracampeonato en la escuadra estudiantil y su octavo título nacional en el fútbol local.

¿Qué títulos ha ganado Horacio Calcaterra en el Perú?

De los siete campeonatos nacionales con los que cuenta actualmente, Calcaterra ganó los primeros cuatro en Sporting Cristal, club en el que jugó desde 2013 hasta el 2022.

Descentralizado 2014 (Sporting Cristal)

Descentralizado 2016 (Sporting Cristal)

Descentralizado 2018 (Sporting Cristal)

Liga 1 2020 (Sporting Cristal)

Liga 1 2023 (Universitario)

Liga 1 2024 (Universitario)

Liga 1 2025 (Universitario).

Números de Horacio Calcaterra en Universitario

En lo que va de este 2025, Horacio Calcaterra lleva jugados 20 partidos por competencias oficiales con Universitario, de los cuales 18 fueron por la Liga 1 y dos por Copa Libertadores. En 716 minutos en cancha aún no ha marcado goles y solo dio una asistencia.

Desde fines de septiembre sufrió una lesión que lo llevó a perderse tres fechas del Torneo Clausura, aunque pasó otras tres sin jugar por decisión técnica. Para los dos juegos restantes que tendrá la 'U' en noviembre, el DT Jorge Fossati podría darle algo de rodaje.

¿Qué jugadores renovarán contrato con Universitario?

Aunque no reveló otros nombres, Gustavo Peralta agregó que el 80% del plantel de Universitario estaba renovado. Acerca de Williams Riveros y Matías Di Benedetto, apuntó que ambos se encuentran en proceso de nacionalización a fin de liberar dos cupos para extranjeros.