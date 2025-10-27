HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM
Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM     Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM     Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM     
Fútbol Peruano

Horacio Calcaterra renovará con Universitario: 'Calca' buscará el tetracampeonato y su octavo título en Perú

El experimentado futbolista prolongará por una temporada su vínculo con Universitario, equipo al que regresó en 2023 tras su paso por Sporting Cristal.

Horacio Calcaterra jugó en la 'U' en 2012 y volvió en el 2023. Foto: Universitario
Horacio Calcaterra jugó en la 'U' en 2012 y volvió en el 2023. Foto: Universitario

Desde su regreso a Universitario de Deportes en el 2023, Horacio Calcaterra se volvió una pieza clave para la obtención del tricampeonato de la Liga 1. Aunque en este 2025 su participación fue menor comparada a la de años previos, en la 'U' consideran que el mediocampista aún puede aportarle al equipo, motivo por el cual le renovarán contrato.

La información fue difundida por el periodista Gustavo Peralta a través de sus redes sociales. El comunicador indicó que 'Calca' extenderá su vínculo con el conjunto crema por una temporada más; es decir, hasta fines del 2026. De esta forma, el argentino nacionalizado peruano buscará el tetracampeonato en la escuadra estudiantil y su octavo título nacional en el fútbol local.

PUEDES VER: Edison Flores sorprende a Jesús Castillo con 'picante' pregunta: '¿Qué se siente campeonar en un equipo con hinchada?'

lr.pe

¿Qué títulos ha ganado Horacio Calcaterra en el Perú?

De los siete campeonatos nacionales con los que cuenta actualmente, Calcaterra ganó los primeros cuatro en Sporting Cristal, club en el que jugó desde 2013 hasta el 2022.

  • Descentralizado 2014 (Sporting Cristal)
  • Descentralizado 2016 (Sporting Cristal)
  • Descentralizado 2018 (Sporting Cristal)
  • Liga 1 2020 (Sporting Cristal)
  • Liga 1 2023 (Universitario)
  • Liga 1 2024 (Universitario)
  • Liga 1 2025 (Universitario).

Números de Horacio Calcaterra en Universitario

En lo que va de este 2025, Horacio Calcaterra lleva jugados 20 partidos por competencias oficiales con Universitario, de los cuales 18 fueron por la Liga 1 y dos por Copa Libertadores. En 716 minutos en cancha aún no ha marcado goles y solo dio una asistencia.

Desde fines de septiembre sufrió una lesión que lo llevó a perderse tres fechas del Torneo Clausura, aunque pasó otras tres sin jugar por decisión técnica. Para los dos juegos restantes que tendrá la 'U' en noviembre, el DT Jorge Fossati podría darle algo de rodaje.

PUEDES VER: 'Flaco' Granda y su categórico calificativo a la 'U' tras lograr el tricampeonato: 'Como los grandes equipos europeos'

lr.pe

¿Qué jugadores renovarán contrato con Universitario?

Aunque no reveló otros nombres, Gustavo Peralta agregó que el 80% del plantel de Universitario estaba renovado. Acerca de Williams Riveros y Matías Di Benedetto, apuntó que ambos se encuentran en proceso de nacionalización a fin de liberar dos cupos para extranjeros.

Notas relacionadas
Pedro García sobre rumores de fichaje de Christian Cueva por Universitario: "En el fútbol peruano todo es posible"

Pedro García sobre rumores de fichaje de Christian Cueva por Universitario: "En el fútbol peruano todo es posible"

LEER MÁS
Universitario celebra el tricampeonato con un divertido baile en el vestuario que desató miles de reacciones: ''Del balompié peruano, la máxima expresión"

Universitario celebra el tricampeonato con un divertido baile en el vestuario que desató miles de reacciones: ''Del balompié peruano, la máxima expresión"

LEER MÁS
Edison Flores y Álex Valera celebran con indirecta tras el triunfo de Universitario: “Les ganamos hasta las canicas”

Edison Flores y Álex Valera celebran con indirecta tras el triunfo de Universitario: “Les ganamos hasta las canicas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mauro Cantoro le pidió al 'Tunche' Rivera que abandone Universitario en el 2026: "Que se vaya porque no va a jugar"

Mauro Cantoro le pidió al 'Tunche' Rivera que abandone Universitario en el 2026: "Que se vaya porque no va a jugar"

LEER MÁS
Edison Flores sorprende a Jesús Castillo con 'picante' pregunta: "¿Qué se siente campeonar en un equipo con hinchada?"

Edison Flores sorprende a Jesús Castillo con 'picante' pregunta: "¿Qué se siente campeonar en un equipo con hinchada?"

LEER MÁS
Miguel Trauco reveló su verdadero sentir tras fichar por Alianza Lima siendo hincha de Universitario: "Tenía miedo"

Miguel Trauco reveló su verdadero sentir tras fichar por Alianza Lima siendo hincha de Universitario: "Tenía miedo"

LEER MÁS
'Flaco' Granda y su categórico calificativo a Universitario tras lograr el tricampeonato: "Como los grandes equipos europeos"

'Flaco' Granda y su categórico calificativo a Universitario tras lograr el tricampeonato: "Como los grandes equipos europeos"

LEER MÁS
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano: la 'U' logra histórico título tras ganar el Torneo Clausura

Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano: la 'U' logra histórico título tras ganar el Torneo Clausura

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1: así va el acumulado para la clasificación a torneos internacionale y el descenso

Tabla de posiciones de la Liga 1: así va el acumulado para la clasificación a torneos internacionale y el descenso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tía María: agricultores de Arequipa buscan suspender proyecto minero a través de medida cautelar

VRAEM: Colapsa puente modular que estaba punto de ser inaugurado en la provincia de La Mar, en Ayacucho

Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

Fútbol Peruano

Edison Flores sorprende a Jesús Castillo con 'picante' pregunta: "¿Qué se siente campeonar en un equipo con hinchada?"

Juan Reynoso expresó su molestia pese a triunfo de Melgar que lo acerca a Libertadores: "Los jugadores deben ser concientes"

Fixture restante de Sporting Cristal, Melgar y Alianza Atlético por el último cupo a playoffs de la Liga 1

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

Ronald Atencio: “Condenan a Bermejo cuando se perfila como candidato presidencial de la izquierda peruana”

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025