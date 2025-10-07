Ayacucho FC sumó un nuevo triunfo en la disputa legal que sostiene con la Federación Peruana de Fútbol. Si bien el exfutbolista Diego Rebagliati indicó que una fuente de la FPF le aseguró que el fallo sería desfavorable para los 'Zorros', se pudo conocer que el Poder Judicial determinó que la institución ayacuchana se mantenga en la Liga 1.

En medio de este panorama, el ahora panelista aprovechó la reciente edición del programa 'Los Reba' para rectificarse por sus declaraciones.

Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC

"Me llegó una carta notarial de la gente de Ayacucho que ganó por una sentencia... Le ganó el caso a la Federación Peruana de Fútbol. Yo el otro dije, con base en información que me habían dado desde la FPF, que Ayacucho seguía el mismo camino que Binacional. Es la información que me dio una fuente directa de la FPF; evidentemente estaba errada y no tengo ningún problema en aclararlo (...)", manifestó.

En ese sentido, Rebagliati también se disculpó con la gente de Ayacucho, que se sintió afectada por los comentarios relacionados con la permanencia del club en la Liga 1.

"Este triunfo de Ayacucho sobre la Federación a nivel judicial, con la resolución que salió el 25 de setiembre, fortalece la posición de Ayacucho en el campeonato. Rectifico lo que dije (...). Le pido disculpas a la gente de Ayacucho si se sintió afectada por lo que dije, que era de una fuente que yo consideraba bastante confiable" agregó.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

Ayacucho FC se ubica en el puesto 17 de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Actualmente, se encuentra pelean por mantener la categoría.