HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      
Fútbol Peruano

Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

Hace algunos días, el exfutbolista señaló que una fuente de la Federación Peruana de Fútbol le indicó que Ayacucho FC seguiría el mismo camino de Binacional en la Liga 1.

Ayacucho FC se encuentra peleando por mantener la categoría en la Liga 1. Foto: composición LR/'Los Reba'/Ayacucho FC
Ayacucho FC se encuentra peleando por mantener la categoría en la Liga 1. Foto: composición LR/'Los Reba'/Ayacucho FC

Ayacucho FC sumó un nuevo triunfo en la disputa legal que sostiene con la Federación Peruana de Fútbol. Si bien el exfutbolista Diego Rebagliati indicó que una fuente de la FPF le aseguró que el fallo sería desfavorable para los 'Zorros', se pudo conocer que el Poder Judicial determinó que la institución ayacuchana se mantenga en la Liga 1.

En medio de este panorama, el ahora panelista aprovechó la reciente edición del programa 'Los Reba' para rectificarse por sus declaraciones.

PUEDES VER: Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: 'Cuestión de decisiones y elecciones'

lr.pe

Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC

"Me llegó una carta notarial de la gente de Ayacucho que ganó por una sentencia... Le ganó el caso a la Federación Peruana de Fútbol. Yo el otro dije, con base en información que me habían dado desde la FPF, que Ayacucho seguía el mismo camino que Binacional. Es la información que me dio una fuente directa de la FPF; evidentemente estaba errada y no tengo ningún problema en aclararlo (...)", manifestó.

En ese sentido, Rebagliati también se disculpó con la gente de Ayacucho, que se sintió afectada por los comentarios relacionados con la permanencia del club en la Liga 1.

"Este triunfo de Ayacucho sobre la Federación a nivel judicial, con la resolución que salió el 25 de setiembre, fortalece la posición de Ayacucho en el campeonato. Rectifico lo que dije (...). Le pido disculpas a la gente de Ayacucho si se sintió afectada por lo que dije, que era de una fuente que yo consideraba bastante confiable" agregó.

PUEDES VER: Mr. Peet y su fuerte postura sobre renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima: 'Un tipo que nos cambió la cara a nivel internacional'

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

Ayacucho FC se ubica en el puesto 17 de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Actualmente, se encuentra pelean por mantener la categoría.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC22117131810+8
3ADT201262415150
4Sporting Cristal1911542208+12
5FBC Melgar18135341814+5
6Alianza Lima18134631813+4
7Deportivo Garcilaso181246216160
8Sport Huancayo15134362322+1
9Cienciano15114341615+1
10Atlético Grau15124351615+1
11Comerciantes Unidos15114341316-3
12Los Chankas15105052421-9
13Alianza Atlético13113441082
14Alianza Universidad13124171424-10
15Sport Boys121233616-6-12
16Juan Pablo II111125414-511
17Ayacucho FC1011317817-9
18UTC611137815−7
19Deportivo Binacional00000000
Notas relacionadas
Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

LEER MÁS
Administrador de Alianza Lima arremetió contra el "arbitraje delincuencial" en la Liga 1: "Nos roban muchas veces"

Administrador de Alianza Lima arremetió contra el "arbitraje delincuencial" en la Liga 1: "Nos roban muchas veces"

LEER MÁS
Exárbitro FIFA y su sólida postura sobre gol anulado a Hernán Barcos ante Alianza Universidad: "Con esas líneas no se puede precisar"

Exárbitro FIFA y su sólida postura sobre gol anulado a Hernán Barcos ante Alianza Universidad: "Con esas líneas no se puede precisar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet y su fuerte postura sobre renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Un tipo que nos cambió la cara a nivel internacional"

Mr. Peet y su fuerte postura sobre renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Un tipo que nos cambió la cara a nivel internacional"

LEER MÁS
Jorge Soto explica por qué Paulo Autuori no fue a la conferencia de prensa tras derrota de Sporting Cristal: "Por eso he estado acá"

Jorge Soto explica por qué Paulo Autuori no fue a la conferencia de prensa tras derrota de Sporting Cristal: "Por eso he estado acá"

LEER MÁS
Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

LEER MÁS
Administrador de Alianza Lima arremetió contra el "arbitraje delincuencial" en la Liga 1: "Nos roban muchas veces"

Administrador de Alianza Lima arremetió contra el "arbitraje delincuencial" en la Liga 1: "Nos roban muchas veces"

LEER MÁS
Manuel Barreto y su determinante mensaje tras convocatoria Alexander Robertson por Australia: “Aquellos que quieran venir, que vengan”

Manuel Barreto y su determinante mensaje tras convocatoria Alexander Robertson por Australia: “Aquellos que quieran venir, que vengan”

LEER MÁS
Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Fútbol Peruano

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Jorge Soto explica por qué Paulo Autuori no fue a la conferencia de prensa tras derrota de Sporting Cristal: "Por eso he estado acá"

'Chiquito' Flores lanza fuerte crítica a la FPF por falta de apoyo al fútbol de menores: “Los chicos terminan pagando para jugar”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025