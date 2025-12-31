Rodrigo Ureña se despide de Universitario con duro mensaje: "Me quedo con lo que es la 'U' real"

Rodrigo Ureña se va de Universitario después de 3 años. Luego de varias semanas de incertidumbre, el volante chileno dejó la 'U' y su futuro estaría en Millonarios de Colombia. Antes de partir, quiso despedirse de la hinchada merengue, con quien vivió momentos de felicidad en la lucha por el tricampeonato. Además, agradeció por el apoyo a cada uno de sus compañeros y a los directivos que apostaron por su llegada a Ate.

A pesar de tener contrato con la 'U' por todo el 2026, ambas partes decidieron culminar su vínculo. “Ha sido un camino duro con altas y bajas, pero juntos supimos superar muchos obstáculos. Siempre traté de defender los colores y el escudo de esta camiseta con todo lo que tenía, jamás puse mis intereses personales a la hora de entrar a una cancha de fútbol", dijo en un comunicado que compartió en sus redes sociales.

Rodrigo Ureña deja Universitario tras ser tricampeón

En su mensaje, Rodrigo Ureña no quiso olvidarse de Manuel Barreto, quien hizo posible su llegada a Universitario. "Un día una persona muy importante para que yo llegara al club me dijo 'llegará el día en que te vayas de la 'U', pero la 'U' nunca se irá de ti' y tuvo razón. Por esto quiero agradecer a esta persona, quién me trajo al club y me hizo sentir como si estuviera en el patio de mi casa; Manuel Barreto con su eterno respaldo y respeto a mi fútbol, un pilar fundamental en mi llegada a Universitario”, escribió.

También habló sobre la labor administrativa de Jean Ferrari. “Con quién bajo su gestión logramos un tricampeonato inolvidable, devolviéndole un poco a la gente por toda esa entrega, apoyo y aguante todo ese tiempo que el título estuvo tan esquivo”, añadió.

Ureña no quiso dejar de lado a los aficionados cremas y les agradeció por llenar el estadio fecha tras fecha. “Me quedo con lo que es la 'U' real, la que es de y para su gente. El cariño y respeto que ustedes como hinchada me han brindado no se me olvidará jamás. Cómo llenaron los estadios en cada partido que el equipo jugó y en cada cancha que competimos”, enfatizó.

Rodrigo Ureña recuerda a Jorge Fossati en su despedida de Universitario

Una de las personas que marcó la etapa deportiva de Rodrigo Ureña en la 'U' fue Jorge Fossati. Por ello, el popular 'Pitbull' le expresó su agradecimiento porque siempre estuvo para cada uno de los jugadores en los momentos más complicados.

"Quiero agradecer a los cuerpos técnicos que tuve en el club, en especial a Jorge, quien estuvo cuando otros optaron por esconderse. Al gran personal de utilería, por todos los cuidados hacia mi persona, hasta los detalles más mínimos estaban siempre presentes. Personal de cocina por su impecable labor y por siempre tener un buen café caliente para mí. No me puedo olvidar tampoco de Zapatito, alguien muy especial también en mi estadía en el club. Área médica y sus colaboradores", concluyó.