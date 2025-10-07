HOYSuscripcion LR Focus

Administrador de Alianza Lima arremetió contra el "arbitraje delincuencial" en la Liga 1: "Nos roban muchas veces"

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, apuntó también contra Víctor Hugo Carrillo, presidente de la Conar. Sus declaraciones se dieron en medio de la inauguración de 'Caminito Íntimo'.

Fernando Cabada fue designado como administrador de Alianza Lima en enero de este año. Foto: captura de Jax Latin Media/difusión
Fernando Cabada fue designado como administrador de Alianza Lima en enero de este año. Foto: captura de Jax Latin Media/difusión

Este martes 7 de octubre, se llevó a cabo el inicio del nuevo boulevard 'Caminito Íntimo', una obra en conjunto entre Alianza Lima y la Municipalidad de La Victoria. El alcalde Lima, Rafael López Aliaga, diversas autoridades del cuadro íntimo y algunos futbolistas asistieron al acto inaugural, realizado en el corazón del popular distrito limeño. Uno de los que conversó con los medios de comunicación fue Fernando Cabada, administrador de Alianza.

El directivo fue consultado por el difícil presente que atraviesa el equipo, que el último fin de semana perdió ante Alianza Universidad en Huánuco, y precisó que el club entrará en un momento de reflexión con el objetivo de encaminar positivamente el cierre del Torneo Clausura. Asimismo, criticó duramente al arbitraje y a Víctor Hugo Carrillo, presidente de la Conar.

PUEDES VER: Exárbitro FIFA y su sólida postura sobre gol anulado a Hernán Barcos ante Alianza Universidad: 'Con esas líneas no se puede precisar'

Fernando Cabada criticó al arbitraje de la Liga 1

Además, Cabada aseguró que Alianza Lima ha sido perjudicado en diversas jornadas. "Este es un espacio para autorreflexión, una autocrítica, aparte de las cosas que salen sobrando como hablar del arbitraje delincuencial que existe en manos del señor Víctor Hugo Carrillo. Aparte de eso, del mal arbitraje que hay y de la forma en la que nos roban muchas veces los partidos, la idea no es tratar ese tema, sino pensar hacia adentro y ver lo que tenemos que hacer mejor", declaró.

El exgerente general de Alianza Lima respaldó las palabras del director general de la institución, Franco Navarro, sobre la introspección en la que entrarán para la mejora del club. "Existe este sesgo terrible en el arbitraje, pero también existen cosas que el club tiene que hacer mejor en la interna. En ese sentido, respaldo a Franco Navarro y este proceso de autorreflexión que se está emprendiendo para tener los resultados que todos los aliancistas merecemos", agregó.

PUEDES VER: Zimmermann revela al nuevo candidato a DT de la selección peruana: fue campeón con River Plate y figura en la selección argentina

Próximo partido de Alianza Lima

Por la jornada 14, Alianza Lima jugará contra Sport Boys en Matute. El partido está programado para el jueves 16 de octubre desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

