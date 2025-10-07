La derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad por la jornada 12 del Torneo Clausura 2025 dejó algunas polémicas. La primera controversia se generó al minuto 12 tras la anulación del gol de Hernán Barcos que decretaba el empate parcial en el partido. El 'Pirata' definió de gran forma tras pase de Sergio Peña; sin embargo, fue invalidado por un milimétrico offside. Tras revisión VAR, el juez Jordi Espinoza determinó que el hombro del atacante se encontraba en posición indebida. El expresidente de la Conar, Winston Reátegui, se pronunció sobre ello y cuestionó la decisión de los árbitros.

Reátegui fue enfático en señalar que el videoarbitraje debe aclarar las dudas de los televidentes y cuestionó la decisión tomada por el cuerpo arbitral, pues las líneas trazadas no son claras.

Winston Reátegui cuestionó gol anulado a Hernán Barcos ante Alianza Universidad

"El VAR no es para convencer a los que están ahí, el VAR es para convencer al de afuera y de la decisión tomada es objetiva. (...) Acá entramos a muchos campos de la subjetividad con el tema del hombro, pero realmente, ¿queda fehacientemente claro? Quizás para los del VAR, quizás, pero con esta toma que ellos ponen, con esas líneas no se puede precisar", dijo en el programa 'L1 Radio'.

Luego, indicó que no solo los réferis que se encuentran en el campo de juego toman decisiones erróneas, sino también los que se encuentran en la sala VAR. "Hay que decirlo también, se equivocan los árbitros y se equivocan los del VAR", acotó.

Así fue el gol de Hernán Barcos que fue anulado por el VAR

El 'Pirata' logró una excelente definición al colocar el balón por debajo del guardameta tras recibir un pase de Sergio Peña. Sin embargo, tras una revisión de tres minutos por parte del VAR, el tanto fue invalidado.