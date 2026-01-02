FC Cajamarca por fin presentó a Hernán Barcos como su flamante refuerzo para la Liga 1 2026. Después de varias semanas de idas y vueltas, el 'Pirata' llegó al conjunto cajamarquino y liderará el ambicioso proyecto deportivo con varios exjugadores de Alianza Lima en el plantel. El club recién ascendido ha sorprendido con la cantidad y calidad de refuerzos que ha contratado para la siguiente temporada. Uno de sus próximos fichajes es el argentino Tomás Andrade.

Con 29 años, Andrade ha decidido dejar el Always Ready para enrumbarse en una nueva aventura con el FC Cajamarca. El volante, quien fue formado en las canteras de River Plate, ha sido uno de los más destacados de la liga boliviana. Es más, en su mejor momento, fue comparado con el exmediocampista Andrés D'Alessandro.

FC Cajamarca consigue el fichaje de Tomás Andrade para la Liga 1 2026

La llegada de Andrade a FC Cajamarca fue confirmado por el periodista César Luis Merlo. El especialista en fichajes de Sudamérica informó que el volante llega al club como agente libre y su contrato será por todo el 2026.

"Tomás Andrade es nuevo refuerzo de FC Cajamarca. El mediocampista creativo, surgido de River, firma contrato por un año. Llega libre desde Always Ready", dijo en su cuenta de X.

¿Quién es Tomás Andrade, el nuevo refuerzo de FC Cajamarca?

Tomás Andrade es oriundo de Temperley y su carrera deportiva lo ha llevado por diversas partes del continente. Inició en las divisiones menores de River Plate en el 2012 proveniente de Argentinos Juniors. El Millonario le ofreció un primer contrato y en el 2013 empezó a brillar, destacándose como mejor jugador del Mundial Sub 17 de Clubes.

Tiempo más tarde, concretamente en el 2016, debuta con el primer equipo y tiene minutos en la Recopa Sudamericana de aquel año. Sin embargo, lo que parecía una carrera en ascenso se truncó por un desgarro y poco a poco fue perdiendo lugar en el equipo de Marcelo Gallardo.

Andrade, quien alguna vez deslumbró por su técnica, suma un nuevo lugar a una carrera que está marcada por diversos países: Brasil, Inglaterra, Portugal, Chile y Uruguay. 'Tomi' llega al Perú para romperla con Hernán Barcos.