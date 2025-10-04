HOYSuscripcion LR Focus

Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

Con la descalificación de Ayacucho FC, clubes como Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC serían los principales perjudicados en su lucha por el Torneo Clausura.

Esta semana se jugará la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Foto: composición LR/Club Sporting Cristal/AFP/Cusco FC
Un nuevo capítulo polémico se puede escribir en la Liga 1 2025. Actualmente, Ayacucho FC y la FPF se encuentran en una disputa legal para definir la permanencia de los Zorros en la máxima categoría del fútbol peruano, a donde volvieron este año después de un fallo del Tercer Juzgado de la Corte Superior de Justicia, luego de perder la categoría en 2022. La resolución ordenó la reducción de cuatro puntos a Sport Boys por incumplimiento de pagos y deudas pendientes, y la modificación de la Tabla Acumulada, lo que permitió a Los Guerreros Wari reinsertarse a la primera división. Sin embargo, ahora todo podría cambiar tras un nuevo fallo del Poder Judicial, el cual sería favorable para la FPF, según Diego Rebagliati.

El comunicador señaló que recibió información de que finalmente Ayacucho FC quedará fuera de la Liga 1 2025, lo que afectará a clubes que le hayan ganado a los Zorros en el Torneo Clausura con la resta de los 3 puntos.

Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC será descalificado de la Liga 1

"Están esperando el fallo, lo último que me dijeron, me escribieron de un número desconocido, me llegó la información que de todas manera se va, pero no se sabe cuándo. Puede apelar, pero la resolución esta tiene ejecución inmediata, ya sería para más adelante", dijo el comentarista deportivo en el programa streaming ‘Los R3BA’.

De esta forma, Cusco FC, Sporting Cristal y Alianza Lima, equipos que se encuentran luchando por quedarse con el Clausura y forzar playoffs, serían los principales afectados.

Tabla Torneo Clausura 2025: así quedaría ante una eventual exclusión de Ayacucho FC

De los que están en los primeros puestos de la tabla, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC perderían 3 unidades porque ya jugaron con Ayacucho FC. Deportivo Garcilaso, ADT y Cienciano aún no juegan contra los Zorros, por lo que sus puntos no se verían afectados.

PosisiónEquipoPuntosPJGEP
1Universitario2711830
2Cusco FC199612
3Deportivo Garcilaso 1811461
4ADT1711524
5Sporting Cristal 169441
6Alianza Lima1510433
7Cienciano1511434
8Comerciantes Unidos1511434
9FBC Melgar1411353
10Sport Huancayo1211335
11Los Chankas 129405
12Atlético Grau1110325
13Juan Pablo II1110253
14Alianza Universidad1011317
15Sport Boys810226
16Alianza Atlético79144
17UTC611137
18Ayacucho FC 00000
19Deportivo Binacional00000

Resultados de todos los partidos que ha jugado Ayacucho FC en el Torneo Clausura

  • Ayacucho FC 1-2 Atlético Grau | Fecha 1
  • Alianza Universidad 1-2 Ayacucho FC | Fecha 2
  • Ayacucho FC 0-0 Sport Boys | Fecha 3
  • Sport Huancayo 3-1 Ayacucho FC | Fecha 4
  • Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima | Fecha 5
  • Melgar 2-1 Ayacucho FC | Fecha 6
  • UTC 0-1 Ayacucho FC | Fecha 8
  • Ayacucho FC 0-1 Cusco FC | Fecha 9
  • Alianza Atlético 3-0 Ayacucho FC | Fecha 10
  • Ayacucho FC 2-1 Juan Pablo II | Fecha 11
  • Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC | Fecha 12.
