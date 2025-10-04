Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal
Con la descalificación de Ayacucho FC, clubes como Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC serían los principales perjudicados en su lucha por el Torneo Clausura.
Un nuevo capítulo polémico se puede escribir en la Liga 1 2025. Actualmente, Ayacucho FC y la FPF se encuentran en una disputa legal para definir la permanencia de los Zorros en la máxima categoría del fútbol peruano, a donde volvieron este año después de un fallo del Tercer Juzgado de la Corte Superior de Justicia, luego de perder la categoría en 2022. La resolución ordenó la reducción de cuatro puntos a Sport Boys por incumplimiento de pagos y deudas pendientes, y la modificación de la Tabla Acumulada, lo que permitió a Los Guerreros Wari reinsertarse a la primera división. Sin embargo, ahora todo podría cambiar tras un nuevo fallo del Poder Judicial, el cual sería favorable para la FPF, según Diego Rebagliati.
El comunicador señaló que recibió información de que finalmente Ayacucho FC quedará fuera de la Liga 1 2025, lo que afectará a clubes que le hayan ganado a los Zorros en el Torneo Clausura con la resta de los 3 puntos.
Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC será descalificado de la Liga 1
"Están esperando el fallo, lo último que me dijeron, me escribieron de un número desconocido, me llegó la información que de todas manera se va, pero no se sabe cuándo. Puede apelar, pero la resolución esta tiene ejecución inmediata, ya sería para más adelante", dijo el comentarista deportivo en el programa streaming ‘Los R3BA’.
De esta forma, Cusco FC, Sporting Cristal y Alianza Lima, equipos que se encuentran luchando por quedarse con el Clausura y forzar playoffs, serían los principales afectados.
Tabla Torneo Clausura 2025: así quedaría ante una eventual exclusión de Ayacucho FC
De los que están en los primeros puestos de la tabla, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC perderían 3 unidades porque ya jugaron con Ayacucho FC. Deportivo Garcilaso, ADT y Cienciano aún no juegan contra los Zorros, por lo que sus puntos no se verían afectados.
|Posisión
|Equipo
|Puntos
|PJ
|G
|E
|P
|1
|Universitario
|27
|11
|8
|3
|0
|2
|Cusco FC
|19
|9
|6
|1
|2
|3
|Deportivo Garcilaso
|18
|11
|4
|6
|1
|4
|ADT
|17
|11
|5
|2
|4
|5
|Sporting Cristal
|16
|9
|4
|4
|1
|6
|Alianza Lima
|15
|10
|4
|3
|3
|7
|Cienciano
|15
|11
|4
|3
|4
|8
|Comerciantes Unidos
|15
|11
|4
|3
|4
|9
|FBC Melgar
|14
|11
|3
|5
|3
|10
|Sport Huancayo
|12
|11
|3
|3
|5
|11
|Los Chankas
|12
|9
|4
|0
|5
|12
|Atlético Grau
|11
|10
|3
|2
|5
|13
|Juan Pablo II
|11
|10
|2
|5
|3
|14
|Alianza Universidad
|10
|11
|3
|1
|7
|15
|Sport Boys
|8
|10
|2
|2
|6
|16
|Alianza Atlético
|7
|9
|1
|4
|4
|17
|UTC
|6
|11
|1
|3
|7
|18
|Ayacucho FC
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
Resultados de todos los partidos que ha jugado Ayacucho FC en el Torneo Clausura
- Ayacucho FC 1-2 Atlético Grau | Fecha 1
- Alianza Universidad 1-2 Ayacucho FC | Fecha 2
- Ayacucho FC 0-0 Sport Boys | Fecha 3
- Sport Huancayo 3-1 Ayacucho FC | Fecha 4
- Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima | Fecha 5
- Melgar 2-1 Ayacucho FC | Fecha 6
- UTC 0-1 Ayacucho FC | Fecha 8
- Ayacucho FC 0-1 Cusco FC | Fecha 9
- Alianza Atlético 3-0 Ayacucho FC | Fecha 10
- Ayacucho FC 2-1 Juan Pablo II | Fecha 11
- Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC | Fecha 12.