FPF confirmó descenso de Binacional de la Liga 1 con lapidario comunicado: "Definitivamente excluido"

La Federación Peruana de Fútbol oficializó la exclusión de Deportivo Binacional de la Liga 1 y del Torneo Sub-18 2025, luego de que una resolución judicial anulara el amparo que le permitió regresar a primera división tras su descenso en 2023. En su pronunciamiento, la FPF indicó que el equipo de Juliaca no podrá continuar en los torneos profesionales, aunque Binacional ya había expresado su rechazo a la medida y anunció que seguirá apelando en instancias legales. Cabe recordar que el ‘Poderoso del Sur’, al igual que Ayacucho FC, consiguió su ascenso mediante decisiones judiciales.

Por su parte, el club juliaqueño remarcó que la sentencia no es definitiva y aún puede ser apelada mediante un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional. Además, reafirmó que continuará luchando por mantenerse en primera división y exhortó a la Federación Peruana de Fútbol a respetar los plazos y procedimientos legales mientras el proceso siga en trámite.

FPF se pronuncia tras expulsión de Binacional de la Liga 1

"La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno ha declarado improcedente la demanda de amparo interpuesta por el Club Escuela Municipal Deportivo Binacional FC y ha revocado la medida cautelar que había permitido su incorporación provisional a la Liga1 Te Apuesto 2025", se lee en el comunicado.