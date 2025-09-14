HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Aldo Corzo contundente contra Carlos Zambrano tras atacar a Universitario por sus constantes quejas a la CD-FPF: "Se habla en la cancha"

El defensor peruano se refirió a las declaraciones de Calos Zambrano, quien apuntó contra Universitario por sus reclamos, sobre todo tras lo ocurrido después del clásico.

Aldo Corzo jugó todo el Universitario vs Melgar. Foto: composición LR/La República/captura de Jax Latin Media
Este domingo 14 de septiembre, Carlos Zambrano se refirió a la sanción que recibió por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF. El central de Alianza Lima, suspendido por 2 fechas tras un reclamo de Universitario post clásico, cuestionó duramente a los árbitros y a la 'U' por esta postura adoptada de reclamar todo y aseguró que se debe frenar un poco ello, ya que el fútbol se está dañando con estas quejas e informes arbitrales. Uno de los que fue consultado sobre estas palabras fue Aldo Corzo.

El defensor de Universitario, abordado por la prensa en zona mixta luego de la victoria sobre Melgar en Arequipa por el reinicio del Torneo Clausura, evitó profundizar en las declaraciones del 'Káiser', pero remarcó que lo importante es hablar dentro de un campo de juego.

Aldo Corzo se refirió a las declaraciones de Carlos Zambrano sobre Universitario

"Nosotros mantenemos un perfil humilde. Yo prefiero no hablar. Lo mejor que hay que hacer es hablar en la cancha. No quiero que haya más temas fuera de la cancha, lo más importante es hablar adentro del campo", sostuvo el futbolista de 36 años.

Aldo Corzo fue titular en este encuentro ante el Dominó, partido que terminó remontando Universitario 2-1. Con este triunfo, los cremas volvieron al liderato del Clausura.

¿Qué había declarado Carlos Zambrano?

"Esperemos que no nos suspendan más jugadores o que no se sigan quejando de nosotros. Parecemos niñitas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado. Es muy raro de verdad, unas sanciones tan altas, siempre cae sobre el club, sobre Alianza. Causa sospechas. Es algo muy raro, no quisiera señalar a nadie, pero es algo muy incómodo para el club y para nosotros como jugadores", sostuvo el 'León' para 'Fútbol en América'.

"Creo que Jordi (Espinoza) se está equivocando o creo que está mintiendo, pero los árbitros tienen la de ganar. Al final, en el fútbol se está perdiendo esa euforia o calentura del momento que ya no se puede cometer. Creo que en Matute han habido jugadores también que han hecho gestos provocando a la tribuna y nunca les pasó nada, pero como es Alianza, se quieren hacer notar los árbitros", agregó el defensor de la selección peruana, quien estuvo en una de las tribunas de Matute presenciando el duelo ante Deportivo Garcilaso.

