Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: alineaciones, horario y canal de TV para ver el partido del Torneo Clausura
El equipo de Jorge Fossati visita a los de Juan Reynoso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Sigue AQUÍ la transmisión del U vs Melgar desde Areuipa.
Universitario vs Melgar prometen regalarnos un partidazo hoy, domingo 14 de setiembre, en la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Cremas y rojinegros se enfrentarán en el Estadio Monumental de la UNSA, a partir de las 3.00 p. m., y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 MAX. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.
Los dirigidos por Jorge Fossati visitarán Arequipa con la consigna de vencer al cuadro de Juan Reynoso y mantenerse en lo más alto de la competición. Por su parte, el 'Dominó' necesita con urgencia la victoria para seguir en la pelea por el segundo certamen del año.
¿A qué hora juegan Universitario vs Melgar?
En territorio peruano, el enfrentamiento entre la U vs Melgar se disputará a partir de las 3.00 p. m. No te pierdas ninguna incidencia del partidazo entre merengues y arequipeños.
¿Dónde ver Universitario vs Melgar?
En Perú, la transmisión del Universitario vs Melgar estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable.
Universitario vs Melgar: alineaciones probables
Estos serían los equipos titulares de Universitario y Melgar para el partido del Torneo Clausura. El vigente bicampeón no podrá contar con jugadores como Rodrigo Ureña, Andy Polo y Gabriel Costa.
- Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías di Benedetto; César Inga, José CarabalÍ, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Edison Flores, Álex Valera.
- Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Pier Barrios, Alec Deneumosteir, Mathias Llontop; Alexis Arias, Horacio Orzán, Walter Tandazo; Gregorio Rodríguez, Christian Bordacahar y Jhamir D’Arrigo.
Pronóstico de Universitario vs Melgar
Así están las cuotas para este compromiso. Universitario es favorito ante el local, Melgar.
- Betsson: gana Universitario (2,38), empate (2,88), gana Melgar (3,25)
- Betano: gana Universitario (2,42), empate (3,20), gana Melgar (3,35)
- Bet365: gana Universitario (2,30), empate (3,20), gana Melgar (3,10)
- 1XBet: gana Universitario (2,26), empate (3,22), gana Melgar (3,25)
- Doradobet: gana Universitario (2,20), empate (2,90), gana Melgar (3,75).
Entradas para Universitario vs Melgar
Para el juego de hoy, las entradas se venden a través de Yape y la plataforma Joinnus. Los precias van desde los 15 hasta los 250 soles.
Entradas para el Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura. Foto: FBC Melgar