Alianza Lima y Universitario empataron 0-0 en el Estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Más allá del apagado resultado, una de las polémicas del partido tuvo como protagonistas a Álex Valera y Hernán Barcos. Los delanteros tuvieron un fuerte cruce de palabras en el primer tiempo y se ganaron la tarjeta amarilla. Una vez acabado el compromiso, el popular 'Pirata' criticó la actitud del atacante merengue y señaló que le faltó el respeto. En medio de este escenario, Jean Ferrari emitió su postura y sostuvo que Barcos se equivoca con sus declaraciones postpartido.

De acuerdo al nuevo director general de la FPF, el ídolo íntimo no respetó los códigos futbolísticos. Además, consideró que ambos deben llamarse para limar asperezas por el bienestar del fútbol peruano.

Ferrari critica a Barcos por sus declaraciones tras pelea con Valera

"El juego como tal siempre va a generar polémicas. En la cancha hay tema de altercados que, como futbolistas, también se manejan ciertos códigos. En este caso, lo hablo por experiencia personal y entiendo las cosas que se dicen y se hacen dentro de la cancha, a pesar de que hoy está mucho más restringido por el tema del VAR", comenzó diciendo en conferencia de prensa.

Asimismo, Ferrari considero que Barcos se equivoca con las declaraciones que brindó después del clásico. Sin embargo, comprende que este tipo de situaciones suelen pasar después de un partido de gran importancia.

"Con mucho respeto por su trayectoria y por quién es, yo creo que Barcos se equivoca y de muy mala manera porque Álex Valera mantuvo cierta cordura, tuvo cierto respeto después del partido. No hay ningún tipo de declaración en referencia a lo que dijo Hernán. Yo creo que esto lo van a tener que solucionar con una llamada telefónica porque entiendo la calentura después de un partido en el que no se obtuvo el resultado", añadió.

"Espero que Hernán corrija esta situación porque es una equivocación de él sobre todo por el respeto hacia los futbolistas peruanos. Así que nosotros como selección, hacemos un llamado a Hernán. Me parece que es una persona correcta, pero esta vez se equivoco", concluyó.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Álex Valera?

El delantero de Alianza Lima declaró que el goleador de Universitario lo insultó sin razón, lo que provocó su dura reacción. Barcos manifestó sentirse incómodo por lo ocurrido, ya que consideró que Valera fue irrespetuoso con él. Además, el ‘Pirata’ recordó que el conocido ‘Valegol’ rechazó una convocatoria a la selección peruana y sostuvo que debería aprender a comportarse con respeto y humildad.

"Molesto porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita cosas y por eso reaccioné, a nadie le gusta que le falten el respeto. Valera tiene que aprender a respetar como le dije a Polo después. Yo respeto a todo el mundo, pero cuando me faltan el respeto... Él es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle 'no' a la selección peruana y no querer jugar por su patria y defender a su país, me viene a decir algo a mí, a faltar el respeto a mí que defiendo más al país que él", relató.

"Me insulta cuando yo no insulto ni le falto el respeto a nadie. Nunca había tenido problemas con él, al contrario, siempre había hablado bien, a veces le he dado algunos consejos, pero me viene a insultar gratis no me pareció, por eso reaccioné. Espero que aprenda a respetar y tenga humildad", agregó.

Álex Valera puso 'paños fríos' a pelea con Hernán Barcos

En declaraciones desde la zona mixta, Álex Valera habló sobre el cruce que tuvo con Hernán Barcos durante el clásico entre Universitario y Alianza Lima. El atacante merengue evitó generar controversia y se limitó a decir que este tipo de situaciones son parte del fútbol.

"Es parte del fútbol y creo que eso pasa en todos los clásicos. Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura nomás del partido y creo que ahí queda", recalcó.