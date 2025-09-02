Piero Quispe es nuevo jugador de Sydney FC. En uno de los movimientos más surrealistas, el volante peruano deja México para cruzar medio mundo y llegar a Australia. El exjugador de Universitario no pudo encontrar regularidad en Pumas UNAM, por lo que ahora está obligado a meterse entre los titulares de su nuevo equipo y ser uno de los más resaltantes de la A-League. Tras hacerse oficial su traspaso, su nuevo técnico, Ufuk Talay, contó qué opina sobre nuestro compatriota.

En una reciente entrevista con el club, Talay expresó su felicidad por contar con un jugador como Piero Quispe. Más allá de destacar sus características en el campo de juego, elogió su paso por Universitario, donde se coronó campeón en el 2023.

DT de Sydney explicó por qué ficharon a Piero Quispe

"Traer un jugador de la calidad de Piero al Sydney FC en su mejor momento es fantástico para nuestro club y para la A-League", dijo en un comienzo el estratega.

Asimismo, señaló que ha sido capaz de mostrar su gran nivel cuando estuvo en la 'U'. "Ya ha demostrado desde muy joven que puede ser el mejor en su liga, ganando títulos tanto individuales como colectivos en Perú", agregó.

Finalmente, resaltó algunas características que lo emocionan de Piero Quispe. "Encaja en nuestro perfil, tiene experiencia internacional con su país y aporta creatividad, visión y mentalidad ganadora. Es un jugador que puede desbloquear las defensas y entusiasmar a nuestros aficionados, y estamos encantados de que haya elegido unirse a nosotros", concluyó.

¿Cuál es el actual valor de Piero Quispe?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Piero Quispe tiene un valor en el mercado de 2.5 millones de euros.