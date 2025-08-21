HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Conar no publicó audios VAR del Universitario vs Sport Huancayo, pero sí de otros partidos en la última fecha del Torneo Clausura

La anulación de un gol de Alex Valera por fuera de juego en el encuentro desató polémica entre los hinchas de Universitario, quienes esperaban los audios.

La Conar no publicó los audios del VAR del partido entre Universitario vs Sport Huancayo. Foto: composición LR/Universitario de Deportes/captura L1 Max
La Conar no publicó los audios del VAR del partido entre Universitario vs Sport Huancayo. Foto: composición LR/Universitario de Deportes/captura L1 Max

Hace unas horas, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó los videos con los audios correspondientes a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que no se difundieron los audios del partido entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo.

Estos audios eran los más esperados por la hinchada crema, ya que durante el encuentro Alex Valera anotó su segundo gol, pero este fue anulado por un milimétrico fuera de juego, lo que generó gran polémica. Poco después, Javier Sanguinetti marcó el 1-1 definitivo.

PUEDES VER: Jorge Fossati saca cara por Universitario previo a la revancha contra Palmeiras: "El único peruano en Copa Libertadores"

lr.pe

¿Qué partidos publicó la CONAR?

A través de su canal de YouTube, la CONAR compartió los audios de los siguientes encuentros: Atlético Grau vs Comerciantes Unidos, UTC vs Juan Pablo II y Alianza Lima vs ADT, dejando de lado el polémico duelo entre la ‘U’ y Sport Huancayo.

PUEDES VER: Presidente de la Conar rompe su silencio y explica offside de Universitario en empate ante Sport Huancayo: "Recibí el informe"

lr.pe

¿Qué paso en el encuentro entre Universitario contra Sport Huancayo?

Corría el minuto 56:35 del segundo tiempo en el duelo entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo por la sexta jornada del Torneo Clausura. Tras un saque lateral, José Carabalí desbordó por la banda y lanzó un centro preciso que encontró a Alex Valera, quien convirtió el que parecía ser el 2-0 para los cremas. Sin embargo, el árbitro Pablo López anuló el tanto por un ajustado fuera de juego, decisión que generó sorpresa en hinchas y periodistas. Minutos después, Sport Huancayo empató el marcador con un gol de Javier Sanguinetti.

