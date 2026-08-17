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Janet Barboza responde con todo a Ethel Pozo tras señalar que fue retirada de la Teletón: "Nunca he solicitado que se vete"

La conductora de 'América hoy' negó haber solicitado la exclusión de Ethel Pozo de la Teletón, luego de que la hija de Gisela Valcárcel revelara que su retiro estaría relacionado con la incomodidad que generaría su presencia entre sus excompañeros.

Janet Barboza comparte comunicado en el que responde a Ethel Pozo por la Teletón. Foto: composición LR/difusión
Janet Barboza comparte comunicado en el que responde a Ethel Pozo por la Teletón. Foto: composición LR/difusión
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Janet Barboza se pronunció luego de que Ethel Pozo anunciara que ya no formará parte de la Teletón 2026 y señalara que la decisión estaría relacionada con sus recientes declaraciones sobre América Televisión y la incomodidad que generaría su presencia entre algunos conductores de 'América hoy'.

La popular 'Rulitos' también afirmó que no tiene facultades para decidir quién participa en el evento y rechazó cualquier vínculo con la salida de la hija de Gisela Valcárcel. “Nunca he solicitado que se vete o excluya a nadie de un espacio de trabajo o de un evento, y tampoco tengo el poder ni la facultad para tomar decisiones de esa naturaleza”, sostuvo la conductora.

Janet Barboza

Comunicado de Janet Barboza. Foto: Instagram

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Janet Barboza niega haber pedido el retiro de Ethel Pozo de la Teletón

Tras conocerse el comunicado de Ethel Pozo, Janet Barboza decidió aclarar públicamente cuál habría sido su participación en la decisión que dejó a la hija de Gisela Valcárcel fuera de la Teletón 2026. “Yo no he pedido, sugerido ni gestionado que ninguna persona sea retirada o deje de participar en la Teletón”, se lee en el comunicado que compartió en sus historias de Instagram.

“Yo no he participado en ninguna conversación, reunión, coordinación o decisión relacionada con la invitación, participación o eventual exclusión de persona alguna de la Teletón. Nadie me ha consultado sobre ello y yo tampoco he expresado ninguna solicitud al respecto”, manifestó.

Además, la conductora reveló un detalle que marcaría su propia situación frente al evento benéfico. “A la fecha ni siquiera tengo confirmada mi propia participación en la Teletón. Por ello, atribuirme directa o indirectamente una decisión sobre la participación de otra persona no corresponde a la realidad”, señaló.

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¿Por qué Ethel Pozo fue vetada de la Teletón?

En su comunicado, Ethel Pozo explicó que durante una conversación se le informó que directivos de América Televisión habían comunicado a la organización de la Teletón que ella no podía conducir ni participar como ancla del evento en su edición 2026.

Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel sostuvo que se le habría informado que esta decisión estaría relacionada con comentarios que realizó sobre su excasa televisora. También mencionó una supuesta incomodidad que su presencia generaría entre algunos conductores del magazín en el que antes trabajaba.

“Asimismo, se me indicó que esta decisión estaría relacionada con comentarios que habría realizado sobre ellos en mi programa de streaming y con la incomodidad que, según se me informó, generaría mi presencia entre algunos conductores de América Hoy”, sostuvo en su comunicado.

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