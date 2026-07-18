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Esposo de Ethel Pozo sorprende con supuesta burla a Janet Barboza tras polémica por traición: "Algunas amigas tuyas que han abusado..."

En pleno video sobre el bótox, el productor Julián Alexander no se contuvo y lanzó palabras que rápidamente llamaron la atención en medio de la polémica entre su esposa, Ethel Pozo, y Janet Barboza.

Ethel Pozo y su esposo, Julián Alexander, lanzaron un nuevo canal llamado 'Modo Pareja'.
Ethel Pozo y su esposo, Julián Alexander, lanzaron un nuevo canal llamado 'Modo Pareja'. | Foto: composición LR/Instagram
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Julián Alexander, esposo de Ethel Pozo, generó gran revuelo en redes sociales tras un comentario que muchos interpretaron como una indirecta hacia Janet Barboza. El productor y director de televisión apareció junto a la presentadora —hija de Gisela Valcárcel— en un contenido relacionado con el bótox. Lo inesperado fue la broma que lanzó, que rápidamente fue asociada con la popular 'Rulitos'.

Sus palabras se dieron en medio de la polémica que enfrenta Ethel con Janet, examigas y excompañeras de 'América hoy', luego de que Pozo expusiera una presunta traición por parte de Barboza y de Edson Dávila 'Giselo'.

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Esposo de Ethel Pozo causa revuelo con supuesta referencia a Janet Barboza

El comentario de Julián Alexander apareció en el primer video que compartió junto a Ethel Pozo en el nuevo canal 'Modo Pareja', proyecto digital que ambos lanzaron como dupla. En el clip, la hija de la popular 'Señito' llevó con engaños a su esposo a una clínica para aplicarle bótox en el rostro, revelando que él ni siquiera utiliza jabón para cuidar esa zona de su cuerpo.

Al inicio, el productor se mostró reacio y aseguró que ese tratamiento no era para hombres, además de considerar sus arrugas como "marcas de guerra". Sin embargo, terminó aceptando sentarse frente a la especialista, quien le explicó que el procedimiento consistía en un relajante muscular. En ese momento, la expresentadora de 'La Granja VIP Perú' pidió que se enfatizara en la naturaleza del tratamiento, pues muchos varones temen que sus facciones cambien al someterse a este tipo de prácticas. Fue entonces cuando Alexander lanzó el comentario que no pasó desapercibido: "Es que ya he visto a algunas amigas tuyas que han abusado de ‘algunas cosas’".

Las reacciones no tardaron en llegar. En la sección de comentarios del video, varios usuarios vincularon la frase con Janet Barboza, quien actualmente tiene un cruce de declaraciones con Ethel Pozo. "He visto algunas amigas tuyas, dice. Ja, ja, ja, ¡de Janet no vas a venir a hablar así!", "Seguro vio a la ‘Retoquitos’" y "Janet, chapa esa flor" fueron algunas de las respuestas que resaltaron en redes sociales.

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