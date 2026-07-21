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Ethel Pozo abrió su corazón al recordar el momento en que descubrió la infidelidad de Roberto Martínez a su madre, Gisela Valcárcel. Durante una reciente conversación, la conductora confesó que la traición del exfutbolista no solo marcó el final de la relación con la popular 'Señito', sino que también dejó una profunda huella en ella, al punto de reconocer que cambió su forma de ver las relaciones de pareja y la confianza.

La hija de la conductora de televisión recordó que durante mucho tiempo creyó en las explicaciones de quien fuera su padrastro, hasta que un amigo le confirmó que los rumores eran ciertos. "Mi mamá me quiso cuidar porque yo lo quería mucho y no me contó (...) cuando me llaman a decirme, es que me vuelvo loca. Lo llamé y tuve una conversación horrible y fuerte (…) Me mintió, le mintió a mi mamá y le mintió a todo el mundo", relató la exconductora de 'América hoy'.

Ethel Pozo recuerda cómo descubrió la infidelidad de Roberto Martínez

Durante el reciente episodio del pódcast 'Sin más que decir', Ethel Pozo reveló que la infidelidad de Roberto Martínez fue uno de los momentos más dolorosos que ha enfrentado en su vida. La conductora explicó que tenía apenas 15 o 16 años cuando comenzaron a circular los rumores sobre una supuesta relación del exfutbolista con la exmodelo Viviana Rivasplata, aunque en ese entonces decidió creer en las explicaciones que él le daba.

"Fue terrible. Por eso es que yo siempre toco la infidelidad desde un aspecto con mucha responsabilidad, porque fue doloroso, yo lo viví. Creo que a mí me marcó hasta el día de hoy con el tema de la infidelidad y de los hombres", confesó la presentadora, quien reconoció que esa experiencia cambió su percepción sobre las relaciones sentimentales.

La hija de Gisela Valcárcel también recordó el cariño que sentía por el exfutbolista, a quien consideraba parte de su familia durante la relación que mantuvo con su madre. "En su momento lo quise muchísimo, para mí Roberto era como... qué lindo el hogar que mi mamá había formado. Nos llevábamos súper bien", contó. Sin embargo, explicó que con el paso del tiempo comenzaron a surgir las versiones sobre una presunta infidelidad, las cuales el exfutbolista siempre negó frente a ella.

Fue recién cuando ya tenía 17 años y estudiaba en la universidad que un amigo la llamó para contarle que había visto a Roberto Martínez acompañado de otra mujer en un chifa. "Ya estaba en la universidad, me acuerdo, vino un amigo, que no me dejara mentir, 'JC', y lo encontró a Roberto con esta persona en un chifa en 'El Polo' y me llamó y casi me muero(…)", recordó la conductora.

Ethel Pozo admite que no perdonó la traición de Roberto Martínez

Al ser consultada por María Pía Copello sobre si logró perdonarlo, Ethel Pozo fue sincera y reconoció que, aunque el tiempo pasó, nunca olvidó lo ocurrido. "No. Yo no tengo que perdonarlo. Mi mamá es la que lo tiene que perdonar, pero en todo caso quizá me he expresado mal. Puedo haber perdonado, aunque no hemos hablado ni hablaremos seguramente lo que pasó, porque así es la vida, pero no olvido. Yo soy difícil de olvidar. Mi mamá es muy generosa", manifestó.

La hija de Gisela Valcárcel reveló que desde la separación entre su mamá y Roberto Martínez nunca volvió a recuperar la confianza en él. Incluso recordó que años después coincidieron en el programa de la 'Señito' en América TV. "Yo ni le hablaba. Cuando entraba a 'El Gran Show' iba a bailar y conmigo no era. Yo miraba para otro lado, porque yo no lo perdoné y no lo olvidé. No creo en el cambio y no me equivoqué porque luego me enteré de otras cositas. Roberto puede ser un buen amigo, pero confiar en él, no", añadió.