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Magaly Medina arremete contra hija de Marcelo Tinelli por tirar imagen del Señor de los Milagros: “Bien irrespetuosa”

La conductora no ocultó su molestia con Candelaria Tinelli luego de que en el reality ‘Los Tinelli’ se mostrara a la joven arrojando una imagen del Cristo Moreno que había sido regalada a su padre.

Magaly Medina arremete contra hija de Marcelo Tinelli por tirar imagen del Señor de los Milagros. Foto: Composición LR
Magaly Medina arremete contra hija de Marcelo Tinelli por tirar imagen del Señor de los Milagros. Foto: Composición LR
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Magaly Medina expresó su indignación tras ver una escena de la segunda temporada de Los Tinelli, en la que Candelaria Tinelli, hija de Marcelo Tinelli, aparece manipulando una imagen del Señor de los Milagros. La conductora cuestionó la manera en que la figura religiosa fue tratada durante ese episodio del reality.

La situación ocurrió cuando Marcelo Tinelli les muestra a sus hijas una imagen que, según explicó, recibió como regalo de Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa. Candelaria preguntó qué era y comentó que la olería luego de mencionar lo que, según dijo, le habían contado sobre el uso de esencias en Perú. Posteriormente, la imagen terminó siendo arrojada.

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Magaly Medina cuestiona a Candelaria Tinelli por tirar imagen del Señor de los Milagros

Las imágenes no pasaron desapercibidas para la ‘Urraca’, quien cuestionó la manera en que Candelaria y otras personas manipularon la representación del Cristo Moreno, mientras en ese momento se hacían comentarios sobre el uso de esencias y prácticas para “amarrar”.

"Ella seguramente desconoce el fervor que acá le tenemos al Señor de los Milagros y ellos lo tiraron como si fuera un objeto cualquiera, un papel que no sirve. Bien irrespetuosa, de verdad. Sobre todo con una cultura que no conocen", señaló la conductora.

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Asimismo, sostuvo que la familia del popular conductor debió informarse sobre el significado que tiene esta imagen para los peruanos, especialmente durante octubre, mes en el que se realizan las principales actividades vinculadas al Señor de los Milagros.

"Cuando algo no se conoce no se puede prejuzgar. Agarran la figura de un venerado santo peruano y la huelen y comienzan a mezclarlo con brujería. Una mentalidad realmente bastante provinciana al desconocer un poco. Han venido a Perú, por lo menos a googlear, leer un poco a ver qué es. No dejarse llevar por sus prejuicios tontos", agregó.

Hija de Marcelo Tinelli lanzó imagen del Señor de los Milagros

Durante un episodio de la segunda temporada de 'Los Tinelli', Marcelo explicó a Candelaria que se trataba de un santo protector. La joven, sorprendida, preguntó: "¿Qué es eso?" y luego comentó que quería oler la imagen.

"Huelo el santo porque nos dijeron que en Perú usan muchas esencias que aplican en distintas cosas para todo este tema de amarrar, generar cosas en el otro", expresó Candelaria Tinelli.

Tras sus comentarios, la imagen del Señor de los Milagros pasó de mano en mano entre los integrantes de la familia y finalmente terminó siendo arrojada.

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