Janet Barboza revela la polémica sorpresa que le dio su novio arquitecto por su cumpleaños 52: “Me gusta cocinar”

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Janet Barboza celebró su cumpleaños número 52 el pasado viernes 18 de julio. Durante la reciente edición de 'América hoy', la popular 'rulitos' contó que pasó esta fecha especial junto a su familia y su pareja, el arquitecto Félix Moreno.

Sin embargo, uno de los regalos que recibió de su novio terminó convirtiéndose en tema de conversación. Al revelar en vivo de qué se trataba el obsequio, la conductora provocó las risas y bromas de sus compañeras del programa. Además, el detalle no pasó desapercibido en redes, donde numerosas usuarias lo consideraron polémico.

¿Qué sorpresa recibió Janet Barboza de su novio?

En la última edición de 'América hoy', Janet Barboza no se hizo problemas en contarle a los televidentes que su novio Félix Moreno le regaló un picatodo, un utensilio de cocina que sirve para cortar carne.

"(¿Qué te regaló él? Un picatodo. Lo que pasa es que me faltaba un picatodo para que me haga la carnecita porque a mí me encanta cocinar. Entonces me regaló eso. También me regaló una cena junto al papá de mi hija (Nilver Huarac) y a mí", señaló la conductora.

La inesperada revelación desató las risas de Edson Dávila y Rebeca Escribens en el set, mientras que en redes sociales varios usuarios debatieron si el obsequio fue un detalle práctico o un regalo poco apropiado para una fecha especial.

Usuarios cuestionan el regalo que recibió Janet Barboza

El clip donde Janet Barboza revela que su novio le regaló un picatodo por su cumpleaños fue compartido en TikTok y generó un sinfín de reacciones en esa red social. Muchas usuarias cuestionaron el obsequio y lo calificaron de machista. Incluso algunas cibernautas señalaron que esperaban un detalle más romántico o personal por parte de su pareja.

Sin embargo, otros internautas no vieron nada polémico en el regalo y defendieron a la conductora de 'América hoy'. Según indicaron, el picatodo fue un obsequio útil porque la 'rulitos' había contado que disfruta cocinar y que necesitaba ese utensilio para preparar sus comidas.