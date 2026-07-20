HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Janet Barboza revela la polémica sorpresa que le dio su novio arquitecto por su cumpleaños 52: “Me gusta cocinar”

No fue una cartera de marca, dinero, flores ni una joya. La conductora Janet Barboza dejó sorprendidas a sus compañeras de 'América hoy' al contar la peculiar sorpresa que recibió de su novio Félix Moreno.  

Janet Barboza cumplió 52 años el viernes 18 de julio. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.
Janet Barboza cumplió 52 años el viernes 18 de julio. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Janet Barboza celebró su cumpleaños número 52 el pasado viernes 18 de julio. Durante la reciente edición de 'América hoy', la popular 'rulitos' contó que pasó esta fecha especial junto a su familia y su pareja, el arquitecto Félix Moreno.

Sin embargo, uno de los regalos que recibió de su novio terminó convirtiéndose en tema de conversación. Al revelar en vivo de qué se trataba el obsequio, la conductora provocó las risas y bromas de sus compañeras del programa. Además, el detalle no pasó desapercibido en redes, donde numerosas usuarias lo consideraron polémico.

PUEDES VER: Janet Barboza destapa chat inédito de Ethel Pozo y revela que no quería más a Christian Domínguez en ‘América hoy’ tras su ampay: “Se volvió a mentir”

lr.pe

¿Qué sorpresa recibió Janet Barboza de su novio?

En la última edición de 'América hoy', Janet Barboza no se hizo problemas en contarle a los televidentes que su novio Félix Moreno le regaló un picatodo, un utensilio de cocina que sirve para cortar carne.  

"(¿Qué te regaló él? Un picatodo. Lo que pasa es que me faltaba un picatodo para que me haga la carnecita porque a mí me encanta cocinar. Entonces me regaló eso. También me regaló una cena junto al papá de mi hija (Nilver Huarac) y a mí", señaló la conductora.

La inesperada revelación desató las risas de Edson Dávila y Rebeca Escribens en el set, mientras que en redes sociales varios usuarios debatieron si el obsequio fue un detalle práctico o un regalo poco apropiado para una fecha especial.

PUEDES VER: Janet Barboza expone chats con Ethel Pozo con fuertes comentarios sobre Magaly Medina: "Gente mala entraña"

lr.pe

Usuarios cuestionan el regalo que recibió Janet Barboza

El clip donde Janet Barboza revela que su novio le regaló un picatodo por su cumpleaños fue compartido en TikTok y generó un sinfín de reacciones en esa red social. Muchas usuarias cuestionaron el obsequio y lo calificaron de machista. Incluso algunas cibernautas señalaron que esperaban un detalle más romántico o personal por parte de su pareja.

Sin embargo, otros internautas no vieron nada polémico en el regalo y defendieron a la conductora de 'América hoy'. Según indicaron, el picatodo fue un obsequio útil porque la 'rulitos' había contado que disfruta cocinar y que necesitaba ese utensilio para preparar sus comidas.  

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Esposo de Ethel Pozo sorprende con supuesta burla a Janet Barboza tras polémica por traición: "Algunas amigas tuyas que han abusado..."

Esposo de Ethel Pozo sorprende con supuesta burla a Janet Barboza tras polémica por traición: "Algunas amigas tuyas que han abusado..."

LEER MÁS
Christian Domínguez responde tras la filtración de polémicos chats de Ethel Pozo en su contra pese a decir que era su amigo: “Mal”

Christian Domínguez responde tras la filtración de polémicos chats de Ethel Pozo en su contra pese a decir que era su amigo: “Mal”

LEER MÁS
Janet Barboza destapa chat inédito de Ethel Pozo y revela que no quería más a Christian Domínguez en ‘América hoy’ tras su ampay: “Se volvió a mentir”

Janet Barboza destapa chat inédito de Ethel Pozo y revela que no quería más a Christian Domínguez en ‘América hoy’ tras su ampay: “Se volvió a mentir”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Julián Zucchi explota tras derrota de Argentina en el Mundial y desata polémica con presunta indirecta a Perú: "Primero lleguen, ganen algo"

Julián Zucchi explota tras derrota de Argentina en el Mundial y desata polémica con presunta indirecta a Perú: "Primero lleguen, ganen algo"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel se quiebra tras recordar romance de Roberto Martínez y Viviana Rivasplata: "Yo estaba tumbada"

Gisela Valcárcel se quiebra tras recordar romance de Roberto Martínez y Viviana Rivasplata: "Yo estaba tumbada"

LEER MÁS
Janick Maceta queda en shock por la belleza de una niña en Cajamarca durante ayuda social: “¡Qué hermosa, por Dios!”

Janick Maceta queda en shock por la belleza de una niña en Cajamarca durante ayuda social: “¡Qué hermosa, por Dios!”

LEER MÁS
Onelia Molina presume el tierno gesto de Kevin Díaz por su cumpleaños: "Ese día quedé babeando por ese hombre"

Onelia Molina presume el tierno gesto de Kevin Díaz por su cumpleaños: "Ese día quedé babeando por ese hombre"

LEER MÁS
Magaly Medina revela fuertes mensajes de Sheyla Rojas tras anunciar su ruptura con 'Sir Wiston': "Cuando dejas de tocarla..."

Magaly Medina revela fuertes mensajes de Sheyla Rojas tras anunciar su ruptura con 'Sir Wiston': "Cuando dejas de tocarla..."

LEER MÁS
Youtuber iOA asegura que recibió carta notarial de María Pía Copello tras video sobre 'Catitejas': "Por bromear de manera sutil"

Youtuber iOA asegura que recibió carta notarial de María Pía Copello tras video sobre 'Catitejas': "Por bromear de manera sutil"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025