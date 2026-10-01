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Monserrat Seminario acusa a Melcochita luego de que el cómico sometiera a sus hijas a examen de ADN: "Con él no..."

Las recientes declaraciones de Melcochita sobre las pruebas de ADN a sus hijas menores generaron una fuerte respuesta de su expareja Monserrat Seminario, quien se pronunció en televisión.

El humorista Melcochita hizo revelaciones sobre sus hijas con Monserrat en el podcast de Magaly Medina.
El humorista Melcochita hizo revelaciones sobre sus hijas con Monserrat en el podcast de Magaly Medina.Foto: composición LR/Facebook
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Las recientes revelaciones de Melcochita sobre la prueba de ADN que realizó a sus dos hijas menores continúan generando repercusiones. Esta vez, Monserrat Seminario decidió pronunciarse públicamente y cuestionó el comportamiento que, según afirma, el humorista mantiene con las menores tras conocer los resultados.

Las declaraciones de la expareja del cómico fueron difundidas en el programa 'América Hoy', donde aseguró que la relación entre Pablo Villanueva y sus hijas no atraviesa el mejor momento. Además, sostuvo que algunas promesas incumplidas habrían afectado emocionalmente a las menores.

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¿Qué reveló Melcochita sobre la prueba de ADN?

La controversia comenzó luego de la participación de Melcochita en el podcast de Magaly Medina, donde confirmó que sometió a sus dos hijas menores a una prueba de ADN. Durante la conversación, el artista aseguró que ambos exámenes confirmaron su paternidad.

Sin embargo, también sorprendió al revelar que las menores aún no cuentan con su reconocimiento legal. "No las he firmado. Lo que pasa es que ella dio a luz en Piura. Entonces tendría que ir hasta ese lugar. No pude. Me descuidé también", explicó. Más adelante aseguró que planea regularizar la situación.

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Monserrat cuestiona el trato hacia sus hijas

Tras esas declaraciones, Monserrat afirmó que sus hijas han enfrentado decepciones debido a compromisos que, según indicó, no se concretaron. Al referirse a los planes del humorista con las menores, expresó: "Cuando los ilusionan, los dejan alborotados, listos, y después les dice: ‘No, ya no vas a ir’, quédate con tu mamá’. Solamente las llevó a comer al Chalán y tuvieron que regresarse mis hijas porque tenían que irse a Máncora, a disfrutar la vida, y mis hijas qué". Esas situaciones habrían afectado las expectativas de las niñas cuando esperan compartir tiempo con su padre, quien actualmente es novio de la joven Heydi Amado.

Las críticas de Seminario también alcanzaron a la relación que, afirma, el humorista mantiene con Constanza, la hija mayor. La expareja del cómico señaló que, pese a que ambos viven cerca, el artista no tendría una presencia constante en la vida de la joven. "Con él no se puede hablar, no se puede conversar, pasa todos los días abajo y no es capaz de ver a su hija acá. No viene a visitar a su propia sangre", aseguró.

Cabe mencionar que, durante su participación en el podcast de la ‘Urraca’, Villanueva destacó el vínculo que tiene con la joven —fruto de una relación anterior de Seminario— y precisó que fue la única de las tres a la que reconoció legalmente. "Solo a Constanza la firmé; yo la crie de chiquita. Las quiero a las tres, son mis hijas", sostuvo.

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