Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Nuevos vínculos acercan a Cerimedo y Keiko | Salvan a Astudillo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Melcochita admite que sometió a prueba de ADN a sus hijas con Monserrat y revela resultados: “Me descuidé”

Melcochita, de 90 años, impactó al confesar ante Magaly Medina que no ha firmado a sus dos últimas hijas con Monserrat Seminario, en medio de las acusaciones de presunta infidelidad contra la piurana.

Melcochita y Monserrat crían juntos a tres hijas. Foto: Composición LR/YouTube/Panamericana.
Melcochita y Monserrat crían juntos a tres hijas. Foto: Composición LR/YouTube/Panamericana.
Por
google iconLa República en Google

Melcochita se presentó en el podcast de Magaly Medina y dio impactantes declaraciones sobre las hijas que tuvo con su todavía esposa, Monserrat Seminario, un tema que hasta ahora era poco conocido. El querido cómico admitió que decidió someter a una prueba de ADN a sus dos últimas hijas y, durante la entrevista, reveló los resultados. Esto ocurrió en medio de las acusaciones que el sonero hizo en contra de la piurana, a quien había señalado de una presunta infidelidad durante su matrimonio.

Cuando Magaly le preguntó por el resultado del examen, Melcochita reveló que la prueba de ADN confirmó que ambas son sus hijas biológicas. "Sí, le hice la prueba de ADN a las dos y salió positivo. (¿Son tus hijas?) Sí las dos", señaló el humorista, afirmando que María Esperanza y Cecilia son su descendencia. No obstante, sorprendió al revelar que hasta el momento no las ha firmado.

Puedes ver

¡Homenaje en vida! Melcochita invita a sus fans a celebrar sus 90 años con gran concierto: “Cuando me muera, no me lloren”

lr.pe

Melcochita confiesa que no ha firmado a sus dos últimas hijas con Monserrat

Luego de aclarar que sus dos últimas hijas con Monserrat Seminario sí son suyas biológicamente, Melcochita admitió que todavía no las ha firmado. La confesión sorprendió a Magaly Medina, quien le preguntó por qué no lo había hecho. Ante ello, el humorista explicó que se debe principalmente a la falta de tiempo, pues tendría que viajar hasta Sullana, Piura, donde nacieron las menores.

"No las he firmado. Lo que pasa es que ella dio a luz en Piura. Entonces tendría que ir hasta ese lugar. No pude. Me descuidé también", reveló el sonero. Además, aseguró que tiene previsto regularizar esta situación. "Pero sí, tengo que regularizarlo. Ahora, están en Sullana. Cuando tenga tiempo voy allá y la firmo", prometió.

Puedes ver

Heidy Amado impacta al describir su relación con Melcochita y deja en shock a Magaly Medina: "Totalmente activo"

lr.pe

Melcochita habla de su relación con Constanza, su hija no biológica

Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, también habló sobre Constanza, la hija de Monserrat Seminario a quien crio como si fuera suya desde que era una bebé. El cómico la considera su hija mayor y aclaró que, a diferencia de sus dos últimas hijas, a Constanza sí la reconoció legalmente y le dio su apellido.

"Solo a Constanza la firme, yo la críe de chiquita. Las quiero a las tres, son mis hijas", finalizó el popular humorista durante la última emisión del podcast de Magaly Medina.  

 

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Melcochita admite que sometió a prueba de ADN a sus hijas con Monserrat y revela resultados: “Me descuidé”

Alejandra Baigorria defiende con controversial comentario a su hermano Derek tras revelarse chats con Pamela López: "Es un bebito"

Tráfico en Vía Evitamiento: accidente cerca al Pentagonito genera fuerte congestión vehicular

Espectáculos

Alejandra Baigorria defiende con controversial comentario a su hermano Derek tras revelarse chats con Pamela López: "Es un bebito"

Conciertos gratis en Lima 2026: fechas, horarios y artistas que se presentarán por cierre de campaña (último día)

Alvina Ruiz responde a las acusaciones de maltrato a maquilladoras y expone que le quemaron el cabello: “Soy exigente, a mí también me corrigen”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Hay casi 140 denuncias por corrupción en la Policía Nacional y en el Mininter

Perú asumirá la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina para el periodo 2026-2027

López Chau anuncia que cuatro bancadas de oposición presentarán texto sustitutorio sobre facultades: "Se sumarán"