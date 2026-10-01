Melcochita admite que sometió a prueba de ADN a sus hijas con Monserrat y revela resultados: “Me descuidé”

Melcochita se presentó en el podcast de Magaly Medina y dio impactantes declaraciones sobre las hijas que tuvo con su todavía esposa, Monserrat Seminario, un tema que hasta ahora era poco conocido. El querido cómico admitió que decidió someter a una prueba de ADN a sus dos últimas hijas y, durante la entrevista, reveló los resultados. Esto ocurrió en medio de las acusaciones que el sonero hizo en contra de la piurana, a quien había señalado de una presunta infidelidad durante su matrimonio.

Cuando Magaly le preguntó por el resultado del examen, Melcochita reveló que la prueba de ADN confirmó que ambas son sus hijas biológicas. "Sí, le hice la prueba de ADN a las dos y salió positivo. (¿Son tus hijas?) Sí las dos", señaló el humorista, afirmando que María Esperanza y Cecilia son su descendencia. No obstante, sorprendió al revelar que hasta el momento no las ha firmado.

Melcochita confiesa que no ha firmado a sus dos últimas hijas con Monserrat

Luego de aclarar que sus dos últimas hijas con Monserrat Seminario sí son suyas biológicamente, Melcochita admitió que todavía no las ha firmado. La confesión sorprendió a Magaly Medina, quien le preguntó por qué no lo había hecho. Ante ello, el humorista explicó que se debe principalmente a la falta de tiempo, pues tendría que viajar hasta Sullana, Piura, donde nacieron las menores.

"No las he firmado. Lo que pasa es que ella dio a luz en Piura. Entonces tendría que ir hasta ese lugar. No pude. Me descuidé también", reveló el sonero. Además, aseguró que tiene previsto regularizar esta situación. "Pero sí, tengo que regularizarlo. Ahora, están en Sullana. Cuando tenga tiempo voy allá y la firmo", prometió.

Melcochita habla de su relación con Constanza, su hija no biológica

Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, también habló sobre Constanza, la hija de Monserrat Seminario a quien crio como si fuera suya desde que era una bebé. El cómico la considera su hija mayor y aclaró que, a diferencia de sus dos últimas hijas, a Constanza sí la reconoció legalmente y le dio su apellido.

"Solo a Constanza la firme, yo la críe de chiquita. Las quiero a las tres, son mis hijas", finalizó el popular humorista durante la última emisión del podcast de Magaly Medina.