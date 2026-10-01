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Espectáculos

Mario Hart es captado junto a Shirley Arica y sorprende con confesión: “Hicimos una bonita química”

Mario Hart fue captado junto a Shirley Arica tras su separación de Korina Rivadeneira y decidió aclarar qué relación mantiene con la modelo luego de las imágenes difundidas en 'Amor y fuego'.

Mario Hart se estaría dando una nueva oportunidad en el amor. Foto: Willax.
Mario Hart se estaría dando una nueva oportunidad en el amor. Foto: Willax.
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Mario Hart fue captado junto a Shirley Arica después de su separación de Korina Rivadeneira, lo que generó especulaciones sobre una posible relación entre ambos. Las imágenes difundidas por 'Amor y Fuego' mostraron a los dos compartiendo una salida nocturna, aunque el piloto aclaró posteriormente que no se trató de una cita.

Hart explicó que aquella noche estuvo acompañado por la influencer y otros amigos. Además, se refirió a la cercanía que mantiene con la modelo y descartó que exista, por ahora, un romance entre ellos. Sus declaraciones se dieron luego de que las imágenes despertaran rumores sobre una probable relación.

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Mario Hart aclara qué relación tiene con Shirley Arica

Mario Hart aseguró que su encuentro con Shirley Arica ocurrió en un contexto de amistad y que no estuvieron solos durante la salida. El piloto explicó que compartieron con un grupo de amigos y negó que la reunión haya sido una cita entre ambos, pese a las imágenes que generaron comentarios.

Consultado sobre la posibilidad de que exista algún interés sentimental, Hart recordó la participación de ambos en el programa de Shirley. "Hicimos una bonita química cuando hicimos el pódcast de ella y nada más", manifestó, dejando claro que actualmente no existe una relación amorosa entre los dos.

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Mario Hart habla de Korina Rivadeneira tras ser captado con Shirley

Tras ser consultado por su situación sentimental, Mario Hart también habló de Korina Rivadeneira, su expareja y madre de sus dos hijos. El conductor señaló que ambos tienen derecho a rehacer sus vidas después de poner fin a su romance y que mantienen comunicación por su familia.

Hart también explicó qué haría si en algún momento comienza una relación que vaya más allá de una amistad. Según señaló, si llega a tener una nueva pareja, se lo comunicaría a la venezolana, debido al vínculo que mantienen como padres de sus hijos.

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