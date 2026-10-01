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¡No se retracta! María Pía Copello a Alejandra Baigorria tras fastidiarse por críticas a Said Palao: "Que te importe un pepino"

María Pía Copello reafirma su postura luego de parodiar con su equipo el recibo de Said Palao. Alejandra Baigorria lamentó que personas a las que aprecia criticaran y se rieran en torno a su relación.

Alejandra Baigorria se pronunció sobre la parodia del equipo de María Pía Copello tras volver de Japón con Said Palao.
Alejandra Baigorria se pronunció sobre la parodia del equipo de María Pía Copello tras volver de Japón con Said Palao.Foto: composición LR/+QTV/América
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La molestia que expresó Alejandra Baigorria por las críticas y burlas en torno a su matrimonio con Said Palao continúa generando respuestas. La empresaria dejó claro que le afectó que algunas de las opiniones provinieran de personas a las que les tiene cariño, especialmente después de la ola de comentarios que se desató en redes sociales durante las últimas semanas.

La polémica tomó fuerza cuando el chico reality expuso un recibo de ‘Esto es Guerra’ para demostrar cuánto percibe, en respuesta a quienes lo calificaban de "mantenido". Aunque buscó acabar con las especulaciones, terminó provocando nuevas reacciones y bromas. Una de ellas provino del podcast ‘Sin más que decir’, donde María Pía Copello y su equipo criticaron el tema y lo parodiaron. Ahora, la conductora aseguró que mantiene cada una de sus opiniones y que no piensa dar marcha atrás.

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Durante una reciente edición de su espacio digital, María Pía fue contundente al asumir sus declaraciones y recordar que nunca ocultó lo que pensaba sobre la exposición de asuntos personales. “Yo asumo mis palabras. Yo dije que sí me parecía patético que alguien muestre su recibo (de pago), que alguien muestre que está comprando una cartera, que alguien muestre un video... y lo mantengo, no me voy a retractar”, manifestó.

La esposa del empresario Samuel Dyer explicó que su posición no tiene relación con la pareja en sí, sino con la decisión de hacer públicos determinados aspectos de la vida privada. Según señaló, cuando una persona comparte ese tipo de contenido también queda expuesta a comentarios favorables y desfavorables.

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“Pienso que eso es innecesario completamente porque es abrir una caja, que es lo que pasó. Entonces, si tú no quieres que la gente comente sobre tu vida, que opine nada... porque las opiniones pueden ser buenas o malas, y te habla una persona que constantemente ha sido criticada. Una cosa es difamación y otra cosa es la opinión. Uno no puede controlar la opinión, exhibes algo en la parte pública y ya es público; lamentablemente, vivimos en eso y así es y ha sido siempre. Entonces, si no quieren que los critiquen, no muestren su vida privada”, argumentó.

María Pía también le recomendó a Alejandra Baigorria no prestar atención a los comentarios externos y centrarse en la realidad que comparte con Said Palao, pues consideró que nadie mejor que ellos conoce lo que ocurre dentro de su relación. “Además, que te importe un pepino, un rábano, lo que la gente opine sobre tu relación. Tú sabes lo que vives y no tienes por qué ir demostrándole a la gente si tú pagas las cuentas, si es 50/50 y si es 100/0”, sostuvo.

La conductora afirmó además que le guarda un especial cariño a la popular 'Gringa de Gamarra' y reconoció que atravesar una polémica bajo el escrutinio público no es fácil. No obstante, señaló que resulta complicado contener las reacciones cuando un tema ya se instaló en redes sociales, incluso si se opta por medidas legales contra quienes realizan comentarios o parodias, una estrategia a la que, según comentó, ya estarían recurriendo los esposos.

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