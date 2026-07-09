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Rompió su silencio. Gisela Valcárcel apareció en un live de TikTok y, aunque dijo que no quería opinar, terminó pronunciándose sobre la polémica que involucra a su hija Ethel Pozo y a Janet Barboza. La popular ‘Señito’ no dudó en mostrar su respaldo a lo que su heredera reveló días atrás en el pódcast 'Sin +Q Decir'.

El contexto se remonta a la salida de Gisela y Ethel de América Televisión para integrarse a Panamericana TV, mientras Janet y Edson ‘Giselo’ Dávila decidieron quedarse en el canal. En el programa de streaming de María Pía Copello, la conductora sugirió que sus excompañeros de ‘América Hoy’ las habrían traicionado, lo que generó la respuesta inmediata de la ‘Rulitos’.

Gisela Valcárcel defiende en vivo a Ethel Pozo tras declaraciones de Janet Barboza

Todo ocurrió cuando, en plena transmisión en vivo, un internauta le pidió a Gisela Valcárcel que opinara acerca de las declaraciones de Janet Barboza sobre ella y su hija. La presentadora de televisión, al inicio, decidió responder con cautela a la interrogante. “No he visto lo que haya dicho de mí ni de Ethel. No sé tampoco si daré mi opinión. De hecho, Ethel sabrá lo que tiene que decir y si quiere o no responder”, manifestó.

No obstante, no tardó en defender lo expresado por su hija en el pódcast de María Pía Copello. “Yo lo que creo es que Ethel ayer expuso lo que es la verdad. Yo no sabía nada ni que iba a ir al streaming con Pía, Mario.... Yo no sabía, pero cuando en la noche me enteré… algo fácil: se tenía que decir y se dijo”, agregó.

Más adelante, explicó que prefería medir sus palabras y no dejarse llevar por la emoción, aunque no ocultó las expresiones en su rostro. “Así que no opinaré más… pero, ¿saben qué pasa? A mí… mejor déjenme pensar lo que debo decir. No quiero pecar, no quiero dejarme llevar por ninguna emoción o porque ahorita estemos en el ‘chimi chimi’, no. Creo que debo ser prudente y que ahora quiero estar enfocada en lo que viene y, finalmente, sé que Ethel sabrá lo que tiene que hacer”, sentenció, reafirmando su apoyo hacia su heredera.

Tras las declaraciones de Ethel, Janet respondió en ‘América Hoy’ y también en sus redes sociales. La conductora negó cualquier traición y defendió su decisión de permanecer en América Televisión, señalando que Pozo habría asegurado primero su participación en ‘La Granja VIP Perú’ y que tanto ella como Edson Dávila se alegraron por esa oportunidad. Además, sostuvo que las fechas de los sucesos no coincidían con lo que sustentaba su excompañera y agregó que ni ella ni ‘Giselo’ contemplaron dejar el canal de Pachacámac.