Nicola Porcella confiesa que nunca amó a Angie Arizaga tras anuncio de boda con Jota Benz: “No congeniábamos”

Nicola Porcella y Angie Arizaga protagonizaron una de las relaciones más mediáticas en 'Esto es guerra'. Foto: Composición LR/América /Instagram.

Nicola Porcella y Angie Arizaga protagonizaron una de las relaciones más mediáticas en 'Esto es guerra'. Foto: Composición LR/América /Instagram.

Nicola Porcella habló sobre la relación que mantuvo con Angie Arizaga, una de las parejas más recordadas de 'Esto es guerra'. En una conversación con Yaco Eskenazi y el 'Loco' Wagner, la hoy figura de la televisión mexicana explicó que entre ambos solo existió una atracción, pero negó que hayan llegado a amarse.

El exchico reality recordó que en aquella etapa eran jóvenes y que la exposición del reality de América TV y las constantes discusiones terminaron complicando el vínculo. "No congeniábamos", confesó el 'ojiverde' en el podcast. Estas declaraciones de Nicola se dan luego de que Angie y Jota Benz anunciaron su matrimonio para el próximo año.

Nicola Porcella revela que no amó a Angie Arizaga

Nicola Porcella fue consultado sobre lo que sintió realmente por Angie Arizaga durante la relación que mantuvieron años atrás. El modelo fue claro al señalar que, aunque existía una atracción entre ambos, nunca llegó a amarla. "¿Amarnos? No. Nos gustábamos", respondió. Como se recuerda, el romance protagonizó constantes discusiones por la exposición que tenían como estrellas de 'Esto es guerra'.

El también presentador de la TV mexicana explicó que la edad y las circunstancias que rodearon su romance influyeron en la manera en que ambos afrontaron la relación. Sin embargo, no dudó en enviarle sus mejores deseos a su exnovia, a quien considera una buena mujer y madre.

Angie Arizaga anunció su boda con Jota Benz

Angie Arizaga y Jota Benz mantienen una relación desde el 1 de enero de 2021 y son padres de Matteo Alessandro. En enero de 2026, la pareja confirmó su compromiso luego de que el modelo le pidió matrimonio en Roma. La influencer compartió imágenes del momento y expresó su emoción por la propuesta, mientras mostraba el anillo que recibió frente al coliseo romano.

Posteriormente, confirmaron que tienen previsto casarse en 2027 y que la ceremonia sería en el extranjero.