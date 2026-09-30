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Alejandra Baigorria pide disculpas a Mario Hart tras ser tildado de “vividor” por su hermano, pero advierte: “Podría contar cosas como Leslie Shaw”

Alejandra Baigorria ofrece disculpas a Mario Hart por los dichos de su hermano, pero le recordó que su familia se sintió afectada por lo que él opinó de ella y de Said Palao en el pódcast de María Pía Copello.

Alejandra Baigorria regresa de Japón y habla sobre las polémicas que la rodean, entre ellas las declaraciones de su hermano contra Mario Hart. Foto: Willax.
Alejandra Baigorria regresa de Japón y habla sobre las polémicas que la rodean, entre ellas las declaraciones de su hermano contra Mario Hart. Foto: Willax.
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Alejandra Baigorria regresó de Japón y respondió a las últimas polémicas que se generaron en su entorno. Además de justificar a Said Palao por mostrar sus ingresos económicos, la empresaria también respondió a María Pía Copello tras tildar de patético a su esposo. Asimismo, se refirió a las declaraciones de su hermano Sergio, quien llamó “vividor” a Mario Hart.

Como se recuerda, Sergio Baigorria cuestionó contra su excuñado al decir: “ese siempre fue un vividor. Lo sé de primera mano”. Ante esa situación, la Rubia de Gamarra indicó que así como otros hablan de ella y de su relación, todas las personas tienen derecho a expresar su opinión. “Así como muchas personas se sientan a opinar de mi vida sin un sustento, pues yo tengo una familia detrás que también les duele, les molesta, les indigna las cosas que hablan. Entonces, obviamente todo va a tener una reacción”, declaró para 'Amor y fuego'.

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Israel Dreyfus le pide disculpas a Alejandra Baigorria por parodiar a Said Palao: “No fue algo negativo ni con malicia”

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Alejandra Baigorria pide disculpas a Mario Hart

Alejandra Baigorria, quien lamentó que Israel Dreyfus haya parodiado a Said Palao, recalcó que si bien entiende la molestia de su familia, entiende que fue un exabrupto lo que dijo su hermano, quien en la actualidad es su mano derecha. “Me parece que hay palabras que de repente no se debieron decir. Y si le afectó al señor Hart, le pido las disculpas del caso”, manifestó.

Por otro lado, la empresaria peruana contó que no tiene nada en contra de Mario Hart y recordó que cuando le preguntaron sobre su separación con Korina Rivadeneira, ella optó por el silencio, pese a que podría hablar muchas cosas de esa relación, tal y como lo hizo Leslie Shaw.

“Por el cariño que se compartió con las familias, yo no tengo nada en contra de él y no creo que tenga nada en contra mío porque nunca me porté mal con nadie. Ustedes me han preguntado acerca del tema de Mario y Korina. Yo he sido siempre una persona muy respetuosa y pudiendo haber actuado como Lesly Shaw, habiendo contado cosas que podría contar o decir, pero ¿para qué? Yo nunca le deseo el mal a nadie. Es más, le deseo lo mejor a pesar de todas las burlas y todo lo que puedan hacer de mí”, añadió la esposa de Said Palao.

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