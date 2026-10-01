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Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja, asegura que ya se reunió con Corazón Serrano tras propuesta de Edwin Guerrero: “¡No sé qué hacer!”

La participante de 'Yo soy' asegura que ha considerado la oferta de Corazón Serrano. Sin embargo, pide tiempo para decidir y no quiere dejar atrás su carrera como solista ni su imitación a Isabel Pantoja

Edwin Guerrero, director musical de Corazón Serrano, mostró su interés en contratar a Paulina Villalobos, quien destaca imitando a Isabel Pantoja en 'Yo soy'. Fotos: TikTok
Edwin Guerrero, director musical de Corazón Serrano, mostró su interés en contratar a Paulina Villalobos, quien destaca imitando a Isabel Pantoja en 'Yo soy'. Fotos: TikTok
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Edwin Guerrero, director musical de Corazón Serrano y uno de los dueños de la agrupación, sorprendió al mostrar públicamente su interés en contratar a la cantante Paulina Villalobos, quien ha sorprendido en 'Yo soy' con su imitación a Isabel Pantoja. El piurano dijo que le gustaría que una voz como la de la joven se integre a su grupo y hasta aseguró que ella será la ganadora de la temporada actual del programa de Latina.

Mediante un enlace vía TikTok, la cantante peruana contó que ya hubo una primera reunión con los dueños de Corazón Serrano. Sin embargo, no está tan convencida de debutar en la cumbia, ya que ella ama las baladas y piensa que tiene un buen futuro como solista.

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Paulina Villalobos está tentada por Corazón Serrano

Paulina Villalobos, quien ganó el concurso televisivo 'Yo soy Kids' en 2020 a los 12 años, contó que hace unos meses envió un video de ella cantando para que la puedan tomar en cuenta en un concurso que realizaron antes de su aniversario. Sin embargo, en aquella oportunidad, no tuvo suerte.

Sin embargo, hace poco y tras volver a 'Yo soy', Edwin Guerrero expresó sus deseos de que Paulina Villalobos se integre al grupo que en febrero próximo cumplirá 33 años de trayectoria. “Fue una grata sorpresa, chicos, no me lo esperaba. Bueno, ya hemos tenido una reunión y no sé qué decir. Y no sé qué hacer. Yo amo a Isabel Pantoja, me encanta mucho las baladas y me gusta muchísimo el tributo que le hago porque llevo años imitándola”, manifestó la joven chiclayana.

Según Villalobos, ella no quiere dejar de lado su imitación a Isabel Pantoja porque le ha costado mucho aprender todo sobre su ídola. Ante esa situación, habría pedido tiempo a los hermanos Guerrero Neira para que pueda pensar mejor en su futuro.

“La verdad es que he estado estos días muy pensativa, no sé qué decir, no sé qué hacer. Me encantaría, obviamente, pero no lo sé. Todavía estoy pidiendo tiempo, tiempo para pensarlo. Obviamente me gustaría también hacer mi carrera como solista. Siento que tengo una voz que es muy versátil. Mi voz es tanto para salsas, para cumbias, para baladas, es muy versátil mi voz. Me gusta mucho el pop también”, agregó Paulina, quien aclaró que le gustan las canciones tristes del grupo norteño.

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