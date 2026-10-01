Leslie Echevarría expone gran mentira sobre Mark Vito y sorprende a usuarios: "¿De dónde salió esa teoría?"

Leslie Echevarría habló sobre los estudios de Mark Vito a través de un video en TikTok.

Leslie Echevarría habló sobre los estudios de Mark Vito a través de un video en TikTok. Foto: composición LR/TikTok

Leslie Echevarría volvió a captar la atención en redes sociales tras pronunciarse sobre uno de los rumores más difundidos acerca de su pareja, Mark Vito. Durante años, al exesposo de Keiko Fujimori se le atribuyó una supuesta formación académica en la Universidad de Harvard, una versión que se repitió en distintos espacios digitales y que muchos terminaron dando por cierta.

Sin embargo, la profesora e influencer decidió aclarar públicamente el tema a través de TikTok. En un video reciente, no solo rechazó que el empresario haya estudiado en la prestigiosa casa de estudios estadounidense, sino que además cuestionó el origen de dicha información.

Leslie Echevarría expone mentira sobre Mark Vito

A través de la publicación, Leslie Echevarría expresó su sorpresa por la persistencia de esta versión y negó categóricamente que su pareja haya cursado estudios en Harvard. “Mark Vito nunca estudió en Harvard”, manifestó.

La creadora de contenido también se mostró intrigada por la forma en que ese dato logró instalarse entre los usuarios de redes sociales. Por ello, planteó una serie de preguntas dirigidas a sus seguidores. “¿De dónde sacan que Mark Vito ha estudiado en Harvard? ¿De dónde salió esa teoría? Quiero saber porque que yo sepa, en este año y 5 meses de relación, él nunca estudió en Harvard”, agregó.

Ante las declaraciones de Echevarría, Mark Vito apareció en el video para precisar cuál es su verdadera formación académica. El empresario explicó que cuenta con un MBA obtenido en una reconocida escuela de negocios y aseguró que la versión relacionada con Harvard fue creada por terceros.

“Amor, ya te dije que yo tengo mi MBA de Columbia Business School. El resto se lo ha inventado la gente”, manifestó el tiktoker, quien dejó claro que los rumores no fueron impulsados por él.

En la parte final del contenido, Echevarría comentó que la experiencia profesional de su pareja le ha servido de apoyo para tomar decisiones relacionadas con los cursos de inglés que dicta de manera virtual a precios accesibles. Asimismo, aprovechó la publicación para anunciar nuevas promociones para sus estudiantes.