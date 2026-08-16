Ethel Pozo había grabado un spot promocional de la Teletón 2026 con Adolfo Aguilar. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Difusión

Ethel Pozo había grabado un spot promocional de la Teletón 2026 con Adolfo Aguilar. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Difusión

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Ethel Pozo reveló que fue apartada de la Teletón 2026 pese a haber sido confirmada como una de las figuras de la jornada solidaria. Según contó en un extenso comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, la dirección le informó que América Televisión pidió que no condujera ni participara como ancla del evento debido a la incomodidad que generaría su presencia entre algunos conductores de 'América hoy'.

La conductora incluso había grabado un spot promocional de la campaña junto a Adolfo Aguilar hace unas semanas, cuando ambos eran parte de 'La granja VIP'. La hija de Gisela Valcárcel lamentó la decisión y señaló que respeta la postura de su excasa televisora, aunque le genera una profunda tristeza.

Ethel Pozo informa que no participará de la Teletón 2026.

Ethel Pozo no va más en la Teletón 2026

Según explicó Ethel Pozo en su comunicado, la dirección de Teletónle informó que América Televisión había comunicado a la organización que no podía conducir ni participar como ancla del evento.

Además, la conductora de 'Sin más que decir' también aseguró que la decisión estaría relacionada con sus recientes declaraciones sobre su excasa televisora y lo vivido en sus últimas semanas en el programa 'América hoy' con Janet Barboza y Edson Dávila, 'Giselo'.

“Asimismo, se me indicó que esta decisión estaría relacionada con comentarios que habría realizado sobre ellos en mi programa de streaming y con la incomodidad que, según se me informó, generaría mi presencia entre algunos conductores de América Hoy”, sostuvo.

Ethel Pozo asegura estar dispuesta a colaborar con la Teletón pese a ser vetada.

Ethel Pozo asegura que no guarda rencor pese a ser descartada de la Teletón 2026

Pese a la decisión, la conductora dejó claro que mantiene su vínculo con la institución. “Mi cariño y compromiso sincero con Teletón permanecen intactos”, afirmó. Además, aseguró que seguirá dispuesta a colaborar con la causa: “Estaré, como siempre, a un llamado de distancia para sumar en todo aquello en lo que pueda ser útil”.

Finalmente, Ethel Pozo manifestó que respeta la decisión de la televisora, aunque no ocultó su pesar por lo ocurrido. “Respeto la decisión de América Televisión, aunque en este caso me genere una profunda tristeza”, expresó.