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Conciertos GRATIS por cierre de campaña en Lima 2026: fechas, a qué hora inicia y quiénes se presentan

Hasta el 1 de octubre, agrupaciones como Corazón Serrano, Son Tentación, La Bella Luz, Amor Rebelde, Guida y Son del Duke llegarán a Lima para ser parte de los cierres de campaña de diversos candidatos.


Son Tentación, Corazón Serrano, Brunella Torpoco, La Bella Luz y Deyvis Orosco serán parte de eventos que prometen una jornada festiva con música y sorpresas para los asistentes. Fotos: composición LR/ChatGPT
Son Tentación, Corazón Serrano, Brunella Torpoco, La Bella Luz y Deyvis Orosco serán parte de eventos que prometen una jornada festiva con música y sorpresas para los asistentes. Fotos: composición LR/ChatGPT
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Este domingo 4 de octubre se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026, por lo que varios candidatos han anunciado el cierre de sus respectivas campañas en diversas partes de Lima, con mítines cargados de propuestas y mensajes finales para sus simpatizantes. Además, a estos eventos llegarán artistas nacionales y hasta internacionales.

Los candidatos que buscan ser alcaldes en los diversos distritos de Lima para el periodo 2027-2030 utilizaron sus redes sociales para anunciar la fecha, la hora y la lista de artistas que serán parte de su cierre de campaña, permitidos solo hasta el 1 de octubre. Artistas como Corazón Serrano, Son Tentación, La Bella Luz, Amor Rebelde, Son del Duke, Deyvis Orosco, entre otros, llegan a Lima para ofrecer conciertos gratuitos. Conoce dónde serán las presentaciones.

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Conciertos en Perú 2026: fechas, entradas y lista de artistas

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Conciertos en Lima para este lunes 28 de septiembre

Haydeé Meza, quien busca ser la máxima autoridad de Surquillo, se reunirá este lunes 28 de septiembre, a partir de las 5.00 p. m., con sus vecinos y seguidores en el Parque Héroes de la Paz para una jornada especial con música, baile, juegos y sorpresas para los vecinos. Además, habrá artistas invitados de la talla de La Charanga Habanera, Son Tentación, Los Colochos del Vallenato y Mariachi Tequila.

Mónica Acuña Jara, quien busca ser alcaldesa de Comas por el periodo 2027-2030, anunció que su gran cierre de campaña será este lunes 28 de septiembre, a partir de las 2.00 p. m., en la Avenida 22 de agosto, frente al Centro Cívico. A este evento están contratados artistas de la talla de Deyvis Orosco, Amor Rebelde, Jeison Manuel, Carlos Miguel, Los Claveles de la Cumbia, Miguel Salas y Bryan Camus.

Conciertos en Lima para este martes 29 de septiembre

Gregorio Bernardino Quispe Alvino, más conocido como 'Goyo', quiere pasar de regidor de Independencia a convertirse en alcalde del distrito. Por ello, desea reunir a sus miles de votantes en su cierre de campaña, que está programado para este martes 29 de septiembre, desde las 5.00 p. m., en el cruce de las avenidas Los Jazmines y Los Pinos, a la altura del paradero 6 de El Ermitaño. Los vecinos podrán disfrutar de los conciertos de El gran saico, Chechito, Toño Centella, Internacional Sabor, entre otros artistas.

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Conciertos en Lima para este miércoles 30 de septiembre

Jesús Maldonado, quien busca volver a la alcaldía de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho por el partido Somos Perú, realizará su cierre de campaña este miércoles 30 de septiembre, desde las 4.00 p. m., en el área deportiva del Mercado Los Heraldos, altura 14 de La Central. Entre los artistas que participarán de este evento estarán Carlos Miguel, N'Samble, Bembé, Muñequitas de Sally, El Cuarteto Continental y Bless.

Wilmer Valverde Valverde, candidato a la Municipalidad de Carabayllo, realizará un cierre de campaña a lo grande. A este evento, que se realizará este miércoles 30 de septiembre, desde las 5.00 p. m., lo acompañarán Los Ecos, Kiara Franco y Amor Rebelde, una de las agrupaciones de cumbia con mayor popularidad en estas últimas semanas.

Guido Iñigo Peralta, quien fue elegido alcalde de Villa El Salvador 2023 - 2026 y que ahora pretende llegar al sillón municipal de Villa María del Triunfo, reunirá en un mismo escenario a grandes artistas como La Bella Luz, Somos Norte, Charanga Habanera, Surandino y Los Shapis para el cierre de su campaña. Este evento se realizará este miércoles 30 de septiembre desde las 5.00 p. m. en la Plaza de Armas del distrito, en José Gálvez 895.

Milton Jiménez Salazar, candidato a la alcaldía de Puente Piedra por Avanza País, tiene programado realizar su cierre de campaña este miércoles 30 de setiembre en Cruce de la Av. Lecaros con La Alameda, a partir de las 3.00 p. m. Prometen una tarde y noche llena de música, con artistas invitados como La Primerísima del Perú, Barrio Fino, Esencia Romántica, Son Tentación, Suu Rabanal, El Chombo y muchos más.

Pepe Luna Morales, candidato a la alcaldía de San Juan de Lurigancho, anunció que realizará su cierre de campaña este miércoles 30 de septiembre, a partir de las 6.00 p. m. en el cruce de Los Jardines con Jr Las Ortigas, a solo una cuadra de la estación Los Jardines de Metro de Lima. Entre los artistas invitados están La Bella Luz, Charanga Habanera, Fito Ramírez y Orquesta, Chevy y su Caliente y DJ peligro.

Conciertos en Lima para este jueves 1 de octubre

Juan Navarro, quien pretende volver a la alcaldía de San Juan de Lurigancho, realizará un gran cierre de campaña este jueves 1 de octubre a partir de las 4.00 p. m. en la Av. Jardines Oeste cruce con Jr. Las Ortigas (ref. altura Metro Hacienda), donde se vivirá una jornada de sorpresas y música, que estará a cargo de Somos Norte, Dúo Ayacucho, Los Ecos y Cuarteto Continental.

Son del Duke, quien presentó a su última vocalista, Brunella Torpoco, Guida, Armonía 10 de Walther Lozada y más artistas fueron contratados para el gran cierre de campaña de Erick Melchor, quien busca convertirse en el alcalde de Los Olivos para el próximo periodo. Esta actividad se realizará este jueves 1 de octubre desde las 4.00 p. m. en el cruce de las avenidas Palmeras con Naranjal.

Lucho Cárcenas, candidato a la alcaldía de San Martín de Porres por Somos Perú, realizará su gran cierre de campaña este jueves 1 de octubre, a las 2.00 p. m. en la cuadra 35 de la Av. Perú. Habrá show infantil, juegos inflables y artistas invitados, entre ellos La Primerísima del Perú, Caballito y su sabor de La Habana, Son Tentación y Barrio Fino.

Este jueves 1 de octubre, desde las 3.00 p. m., Kevin Iñigo Peralta, candidato a la alcaldía de Villa El Salvador, realizará el cierre de campaña con presentaciones de Corazón Serrano, Son del Duke, Tony Rosado, You Salsa y Afrodisiaco. Este espectáculo se llevará a cabo en el Óvalo Las Palomas – av. 200 Millas con av. Revolución.

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