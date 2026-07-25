Karla Tarazona expone edad que cumple Christian Domínguez tras celebrarlo juntos: "Como te prometí..."

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Christian Domínguez celebró el 25 de julio un año más de vida rodeado de su familia y amigos, pero quien terminó robándose la atención fue Karla Tarazona. La conductora compartió un emotivo mensaje dedicado al cantante, en el que no solo expresó el cariño que siente por él, sino que también reveló la edad que cumplió el líder de La Gran Orquesta Internacional.

La celebración estuvo marcada por una reunión sorpresa organizada por la esposa del cumbiambero durante la medianoche del 24 de julio, donde recibió el cariño de sus seres queridos. Además de compartir imágenes del festejo, la presentadora aprovechó la ocasión para dedicarle unas sentidas palabras: "Hoy cumples 43 años. Y como te prometí, cada cumpleaños será distinto", escribió.

Karla Tarazona sorprendió a Christian Domínguez y reveló la edad que cumplió

La conductora preparó una reunión especial para sorprender a Christian Domínguez en el inicio de su cumpleaños. La celebración contó con familiares, amigos y diversos invitados, además de la participación de Carlos Barraza, quien fue el encargado de amenizar la velada con su música y convertir la noche en una fiesta inolvidable.

A través de sus redes sociales, Karla Tarazona compartió un extenso mensaje en el que expresó lo orgullosa que se siente del cantante y reveló que su esposo cumplió 43 años. "(…)Amo verte sonreír, amo verte feliz porque mereces eso y más. Los años nos dan experiencia y sabiduría. Orgullosa de ver cómo día a día te esfuerzas por ser mejor en todo sentido. Que la vida y Dios nos den más años juntos para celebrar y disfrutar. Te amo con el alma. Feliz vuelta al sol, amor de mi vida", escribió.

Christian Domínguez dedica su cumpleaños a sus hijos

Por su parte, el cumbiambero también utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión por su cumpleaños. El cantante publicó un video acompañado de imágenes de su hija mayor Camila, de los hijos que tiene junto a Karla Tarazona y de la pequeña nacida durante su relación con Pamela Franco.

"Un año más de vida y con cada cumpleaños entiendo que el tiempo no se mide en años, sino en abrazos, risas y momentos compartidos", escribió el artista al iniciar su mensaje, agradeciendo cada una de las experiencias que ha vivido a lo largo de los años.

El líder de La Gran Orquesta Internacional también expresó cuál es su mayor deseo en esta nueva etapa. "Si hoy pudiera pedir un solo regalo, volvería a elegir el mismo de siempre: ver a mis hijos sanos, felices y unidos. Porque no existe mayor riqueza que ver crecer a quienes más amo, mi mayor bendición. Gracias a la vida por cada recuerdo, por cada enseñanza y por permitirme celebrar rodeado de quienes le dan sentido a mi vida. Que vengan muchos años más, pero siempre con ellos a mi lado", concluyó.