Exparticipante de 'Yo soy' se suma a Grupo 5 y causa revuelo en redes: "Luis Miguel cantando cumbia"

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El cantante chileno Ricky Santos, recordado por su participación en Yo soy como imitador de Luis Miguel, sorprendió a sus seguidores al anunciar que volverá a cantar junto a Grupo 5. El artista acompañará a la popular orquesta de cumbia en una serie de presentaciones en Perú y el extranjero.

La noticia no pasó desapercibida entre los seguidores de Grupo 5, quienes destacaron la calidad vocal del artista y su versatilidad para interpretar cumbia. En redes sociales, algunos usuarios comentaron: "Luis Miguel cantando cumbia", "El sol de Grupo 5" y "Canta súper lindo".

Ricky Santos vuelve a Grupo 5 y emociona a los seguidores de la orquesta

La llegada del imitador de Luis Miguel despertó sorpresa entre los fanáticos de Grupo 5, quienes comentaron su desempeño sobre el escenario. Aunque muchos elogiaron su voz y su capacidad para adaptarse al repertorio de cumbia, otros usuarios aprovecharon la ocasión para preguntar por la ausencia de Pedro Loli, uno de los vocalistas de la agrupación, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos, dedicado a su gira musical personal.

Ricky Santos explicó que esta no es la primera vez que comparte escenario con la orquesta. El cantante recordó que en 2021 ya tuvo la oportunidad de acompañarlos durante una gira por Estados Unidos y ahora vuelve a reencontrarse con la agrupación para algunas presentaciones en Perú, además de conciertos programados en Chile y Bolivia.

Comentarios sobre el nuevo jale de Grupo 5. Foto: TikTok/JorgeSP396

Ricky Santos agradeció el respaldo del público tras su regreso a Grupo 5

A través de una publicación en sus redes sociales, el cantante chileno expresó su emoción por este nuevo reto profesional. "Les tengo una noticia llena de sabor. La cosa es que estaré acompañando en la voz a mis amigos de Grupo 5. Gracias por el cariño de siempre, espero darlo todo y que la gente baile y goce con la mejor cumbia que se hace acá en este lindo país", escribió.

En su mensaje destacó el cariño con el que fue recibido por la familia Yaipén y aseguró que afronta este nuevo desafío con mucho compromiso. "Me siento tan agradecido por la oportunidad y por el recibimiento de la familia Yaipén, solo espero estar a la altura de lo que la gente ama de esta banda", señaló.