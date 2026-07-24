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Cielo Fernández, joven integrante de Corazón Serrano, sorprendió al revelar que las cantantes de la agrupación piurana reciben descuentos en sus sueldos cuando cometen errores en las presentaciones. No obstante, lo que más llamó la atención fue que su propia compañera Susana Alvarado es la encargada de aplicar esas sanciones económicas.

La revelación se dio durante la participación de todas las integrantes del grupo en el podcast de 'Edson Pa Qué Más', conducido por Edson Dávila. Las declaraciones sorprendieron al popular 'Giselo', quien no dudó en encarar en modo de broma a la novia de Paco Bazán. "Ah, tú eres la policía escolar", señaló dirigiéndose a Susana Alvarado.

Cielo Fernández revela el error por el que Susana Alvarado le descontó el sueldo en Corazón Serrano

Cielo Fernández, de 19 años, relató en el podcast de Edson Dávila que recibió un descuento en su sueldo luego de olvidar el vestido oficial de Corazón Serrano antes de un concierto en provincia. Debido a ese descuido, tuvo que salir al escenario con una ropa distinta a la del resto de sus compañeras.

"Me olvidé el vestuario y tuve que colocarme otro y salí diferente a todas. Me pasó de la nada, me olvidé. Y me cayó tremendo descuento", contó la nobel cantante de cumbia.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue que Susana Alvarado es quien se encarga de aplicar los descuentos cuando alguna integrante del grupo incumple las reglas. "¿Y sabes quién es la que descuenta? Susana Alvarado", expresó Cielo, mientras la cantante acusada se reía de los nervios.

Ante la confesión, Edson Dávila le consultó a la 'Morena de oro' cuánto dinero le había descontado a su compañera. No obstante, evitó revelar la cifra y solo explicó que la medida responde a normas internas. "Hay ciertas reglas que tenemos dentro del grupo y hay que apechugar a veces. Estábamos lejos y se olvidó su vestuario", finalizó.

Cielo Fernández oficializa su romance con cantante de La Única Tropical

Hace solo unos días, Cielo Fernández oficializó su romance con Axel Medina, vocalista del grupo La Única Tropical, poniendo fin a más de un año de especulaciones. Durante ese tiempo, ambos fueron captados incluso besándose, aunque en reiteradas ocasiones negaron que mantuvieran una relación sentimental.

Sin embargo, el noviazgo habría comenzado de manera clandestina, ya que el cantante aún mantenía un vínculo con la madre de su hija cuando empezaron los rumores sobre su cercanía con la integrante de Corazón Serrano. Esta situación habría llevado a la pareja a mantener su relación en reserva durante varios meses antes de hacerla pública.