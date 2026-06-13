Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Karla Tarazona volvió a generar reacciones con sus declaraciones. Tras casarse por civil con Christian Domínguez y regresar de su luna de miel en Estados Unidos, la conductora llegó junto a su esposo y la Gran Orquesta Internacional al set de 'Arriba Mi Gente'. Allí, sorprendió al asegurar que ha colocado GPS a todos los músicos del cantante y que incluso adoptó otras medidas para evitar posibles infidelidades.

El tema surgió cuando Ricardo Rondón, uno de los rostros del programa, le preguntó sin rodeos si fiscalizaba a los artistas para que no "llevaran por malos pasos" al cumbiambero.

Karla Tarazona asegura que colocó GPS a los músicos de Christian Domínguez

Ante la pregunta, Tarazona respondió sin titubeos: "A todos ya los tengo con GPS". La conductora añadió que no se limita a esa medida, pues también revisa el bus de la orquesta antes y después de cada viaje y exige que los músicos coloquen fotografías de sus parejas en los asientos. "Antes de cada partida y de cada regreso reviso el bus. Siempre inspecciono, a ver qué hay, y les he mandado a poner las fotos de sus parejas en todos los asientos", aseguró.

Sus declaraciones continuaron con otro punto polémico. Al ser consultada sobre quién consideraba el más "alcahuete" dentro de la Gran Orquesta Internacional, Tarazona afirmó que esos personajes ya no forman parte del grupo. "Debo decir que en esta era todos los alcachuetes se fueron. Es más: solitos se fueron, sin que los boten. Después los ampayaron a ellos", declaró frente a Domínguez.

Cabe recordar que, en su momento, algunos músicos fueron señalados de encubrir los encuentros del cantante con Alexa Samamé, cuando aún mantenía una relación con Pamela Franco, al permitirle ingresar al bus como si fuera parte del staff.

Tras la respuesta de Tarazona, las cámaras enfocaron al cantante Dimas Ysla, amigo cercano de Domínguez, lo que provocó la broma de Ricardo Rondón. El artista reaccionó con serenidad y replicó: "Mi madre sabe cómo soy yo, así que a las pruebas me remito".