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Ethel Pozo sorprende al decir que Karla Tarazona la odia y conductora le responde con todo: “Mis peores enemigos…”

Karla Tarazona respondió a las declaraciones de Ethel Pozo y reveló que sabe que la hija de Gisela Valcárcel sigue en comunicación con su esposo, Christian Domínguez.

Karla Tarazona respondió a las declaraciones de Ethel Pozo, aclarando que nunca han sido amigas y que no siente odio hacia ella, a pesar de la relación con Christian Domínguez.
Karla Tarazona respondió a las declaraciones de Ethel Pozo, aclarando que nunca han sido amigas y que no siente odio hacia ella, a pesar de la relación con Christian Domínguez. | Fotos: capturas/Youtube
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Ethel Pozo reapareció en el pódcast de María Pía Copello, donde sorprendió con diversas revelaciones. Además de asegurar que sus excompañeros de 'América hoy' la traicionaron, la hija de Gisela Valcárcel manifestó que siente que Karla Tarazona la odia, a pesar de que ella tiene una buena relación con Christian Domínguez. Como era de esperar, la conductora radial no se quedó callada.

El último jueves 9 de julio, Karla Tarazona reapareció en su programa en Radio Panamericana para responder a lo dicho por Ethel Pozo. Asimismo, la esposa de Christian Domínguez aprovechó para invitarla a sentarse con ella y aclarar ciertos temas.

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Karla Tarazona le responde a Ethel Pozo

Tras ver las declaraciones de Ethel Pozo en 'Sin más que decir', Karla Tarazona aclaró el tipo de relación que tiene con la expresentadora de 'La granja VIP Perú'. Según la animadora radial, nunca han sido amigas, pero respeta que Christian Domínguez siga en comunicación con ella.

“Vamos a aclarar algo: yo no tengo por qué odiar a alguien. Ni siquiera ha sido mi amiga, ni siquiera hemos compartido. Sí la he visto en algún momento porque trabajé en el programa de su mamá, pero no existe odio. Distancia sí porque no somos amigas. Sé que ella comparte con mi esposo. Han compartido programa, se llevan superbien, incluso conversan todavía por teléfono como ‘patas’ y es algo que respeto mucho”, manifestó.

Por otro lado, Tarazona recalcó que no tiene nada personal contra la hija de Gisela Valcárcel, con quien sí ha trabajado. “No tengo nada en contra de ella, no odio ni siquiera a mis peores enemigos y eso es cierto”, añadió.

Finalmente, Karla Tarazona dio carta blanca a la producción de su programa para que puedan invitar a Ethel Pozo a la radio y conversar. “Con muchísimo gusto yo la voy a recibir. Los tiempos cambiaron y es parte del pasado”, concluyó.

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