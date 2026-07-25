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Caso Raiza Martínez: necropsia confirma la verdadera causa de muerte de 'La Chocolatita' tras hallazgo de su cuerpo en La Molina

La muerte de Raiza Martínez, modelo conocida como 'La Chocolatita', avanza con los resultados de la necropsia. Principal sospechoso cuenta con denuncias previas por maltrato.

El cuerpo sin vida de 'La Chocolatita' fue encontrado en vivienda de Óscar Raúl Arias Muñoz, el principal sospechoso.
El cuerpo sin vida de 'La Chocolatita' fue encontrado en vivienda de Óscar Raúl Arias Muñoz, el principal sospechoso. | Foto: composición LR/Instagram
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Confirman la causa de muerte de Raiza Joselin Martínez Ccopa, conocida en el mundo del espectáculo como 'La Chocolatita'. La modelo e influencer de 34 años fue hallada sin vida el 23 de julio en una vivienda de la urbanización La Planicie, en La Molina, a donde había acudido la noche anterior. Su fallecimiento ha conmocionado al país y mantiene en alerta a las autoridades.

El caso, que involucra a Óscar Raúl Arias Muñoz, hijo de la propietaria del inmueble y principal sospechoso, abrió una investigación por presunto homicidio. La necropsia practicada por los especialistas, según 'Latina Noticias', confirmó la verdadera causa de su deceso, mientras la familia exige justicia y reclama la aparición de los celulares desaparecidos de la víctima.

PUEDES VER: ¿Quién fue 'La Chocolatita', modelo que fue hallada sin vida en La Molina?: Así fue su trayectoria en la farándula

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Confirman causa de muerte de 'La Chocolatita'

El informe forense oficial confirmó que Raiza Martínez falleció por asfixia mecánica por estrangulación, de acuerdo con el noticiero. El hallazgo refuerza la hipótesis de un homicidio y coloca a Arias Muñoz, actualmente detenido en la Depincri de La Molina, en el centro de las investigaciones. La Policía recogió evidencias en el dormitorio donde fue encontrada y continúa la búsqueda de los teléfonos de la víctima, considerados piezas claves para esclarecer lo ocurrido.

La creadora de contenido salió de su vivienda en Surquillo el 22 de julio y no regresó. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado en la casa de Arias Muñoz, con quien habría compartido bebidas alcohólicas. La madre del sospechoso fue quien descubrió la escena y alertó a las autoridades. Según registros policiales, el detenido registra acusaciones por violencia psicológica contra una expareja y maltrato sin lesión contra su propia progenitora, además de otras dos denuncias.

Más allá del caso policial, 'La Chocolatita' se convirtió en un rostro conocido de la farándula nacional por su vínculo con figuras del medio. Se le relacionó sentimentalmente con el actor argentino Julián Zucci, y meses atrás fue protagonista de un ampay con el futbolista Pedro Aquino. Asimismo, mantenía una cercana amistad con la actriz Mayra Couto, quien tras conocerse la noticia expresó su dolor y pidió justicia por la muerte de la modelo.

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