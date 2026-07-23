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Susana Alvarado sorprendió al hablar por primera vez sobre el complicado inicio de su historia de amor con Paco Bazán. La cantante de Corazón Serrano confesó que, durante los primeros meses de la relación, ambos atravesaron momentos difíciles que incluso los llevaron a cuestionarse lo que estaban viviendo.

A más de un año de hacer oficial su romance, la artista recordó que las pruebas aparecieron desde el comienzo y admitió que hubo situaciones que llegaron a preocuparlos. "Nos mirábamos y decíamos: '¿Qué es esto? Esto no es normal en el inicio de una relación'", expresó durante una entrevista con el podcast de Verónica Linares, aunque resaltó que nunca dejaron de apoyarse mutuamente.

Susana Alvarado confiesa que Paco es un gran apoyo pese a los difíciles momentos

En conversación con Verónica Linares, Susana Alvarado reveló que la conexión con Paco Bazán no fue inmediata y que construir la relación tomó tiempo. Según explicó, el enamoramiento no fue lo único que marcó esta etapa, pues ambos tuvieron que enfrentar diversas situaciones que pusieron a prueba su vínculo desde el principio.

La vocalista contó que, en más de una ocasión, se preguntaban por qué estaban atravesando momentos tan complicados cuando apenas iniciaban su historia de amor. Pese a ello, destacó que siempre permanecieron unidos y que el exfutbolista fue un apoyo importante para ella, ya que le brindó fortaleza en los momentos en que más lo necesitaba.

La vez que Susana Alvarado lloró en la calle tras discusión con Paco

Las declaraciones de Susana Alvarado volvieron a poner sobre la mesa un episodio que generó gran repercusión en abril de 2025, cuando ella y Paco Bazán recién comenzaban su romance. En ese entonces, ambos fueron captados en una capilla aparentemente sosteniendo una discusión y, en las imágenes, la cantante terminó entre lágrimas.

Aquellas escenas desataron todo tipo de especulaciones sobre un posible mal inicio de la relación. Aunque en ese momento ninguno de los dos explicó lo sucedido, las recientes confesiones de la integrante de Corazón Serrano dejan entrever que los primeros meses de su romance estuvieron marcados por varias dificultades que finalmente lograron superar.