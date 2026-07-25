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“Las tácticas del enemigo”: Paco Bazán revela la razón que lo llevó a transformar su vida

Ante las preocupaciones de sus seguidores, Paco Bazán rompió su silencio sobre su transformación y reveló qué hay detrás de su cambio que ha despertado todo tipo de comentarios en redes.

Paco Bazán se sincera sobre el cambio que enfrenta. Foto: composición LR/TikTok/pacobazan_de
Paco Bazán se sincera sobre el cambio que enfrenta. Foto: composición LR/TikTok/pacobazan_de
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Paco Bazán respondió a las dudas de sus seguidores luego de que sus recientes publicaciones sobre la fe y su acercamiento a Dios generaran sorpresa y preocupación en redes sociales. El conductor de 'El deportivo en otra cancha' explicó que el cambio que muchos notan en él forma parte de un proceso espiritual que comenzó tras sentir que su fe se había debilitado.

"El mensaje de ayer hablaba del ruido, hablaba de las distracciones, hablaba de todas esas estrategias, esas tácticas que tiene el enemigo para alejarte de Dios", expresó la pareja de Susana Alvarado desde Trujillo. Además, explicó por qué comenzó a compartir este tipo de mensajes: "¿Qué me pasó? ¿Será que el tiempo pasa? ¿Y crecí, maduré?", señaló.

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Paco Bazán confesó la razón de su cambio

El conductor de ATV contó que, al revisar los comentarios de una de sus últimas publicaciones, encontró una inquietud repetida entre sus seguidores. "Estuve revisando el video que subí el día de ayer, y estuve revisando también los comentarios, y he notado la preocupación común en los comentarios. Hay un común denominador que habla de mí, y preguntan, ¿qué me pasó?", comentó el exarquero.

El comentarista deportivo explicó que el verdadero motivo por el que comenzó a compartir mensajes relacionados con la fe fue porque sentía que necesitaba reencontrarse con Dios. "Porque el mensajero no es importante, es importante el mensaje, y el mensaje habla de Jesús. Estos videos empecé a hacerlos porque yo necesitaba motivarme, porque mi fe se había apagado, mi fe estaba dormida", confesó el conductor.

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Pareja de Susana Alvarado explica por qué sube contenido de fe en sus redes

Paco Bazán reveló que su intención nunca fue convertirse en el protagonista de sus publicaciones, sino hablar del amor que siente por Jesucristo. "Y dije, ¿qué pasa si empiezo a contar mi historia, a dar testimonio del amor que siento por Jesucristo? A lo mejor lo motivo, a lo mejor reencuentro nuevamente ese calor que tenía antes en mi corazón", afirmó.

El conductor cerró su mensaje con una reflexión sobre la identidad que ahora siente gracias a su fe. "¿Qué me pasó? Que estoy bellísimo, estoy hermoso, me siento más bello que nunca, porque soy hijo de Dios, soy un soldado de Cristo, porque soy su obra perfecta, soy su mejor creación, como lo eres tú", expresó.

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