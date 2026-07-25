'Majo con sabor' revela que se someterá a nueva operación de reducción de senos tras bajar de peso: "Por salud"

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María José Vigil Checa, conocida como 'Majo con sabor', sorprendió a sus seguidores al anunciar que volverá a ingresar al quirófano luego de su anterior operación de reducción de senos. A través de un video, explicó que esta vez se someterá a una mastopexia, procedimiento en el busto, una decisión que, según aseguró, responde principalmente a motivos de salud.

La expareja de Gabriel Calvo también aprovechó para responder a quienes manifestaron preocupación por su reciente cambio físico. La influencer gastronómica aclaró que su pérdida de peso se debe a un proceso que ha seguido en los últimos meses. "Lo primero que hice fue bajar de peso y ahora me voy a ir por el lado no estético, sino por salud", afirmó.

'Majo con sabor' explica por qué volverá al quirófano

La creadora de contenido contó que, tras bajar de peso, el tamaño de su busto disminuyó de manera natural. Sin embargo, explicó que esa reducción no ha sido suficiente para aliviar las molestias que experimenta por malestares en su espalda, por lo que decidió someterse a una nueva intervención médica.

"Se han reducido una talla y media. Igual sigo teniendo bastante (senos) para mi espalda, porque mi espalda es chiquitita. Voy a hacerme una mastopexia, que es una reducción de senos y acomodación, se puede decir", comentó la influencer.

'Majo con sabor' da detalles de su próxima operación

La influencer explicó que el procedimiento incluirá una reducción adicional del busto y un levantamiento para corregir los cambios que ha experimentado su cuerpo. "Me van a reducir una talla y media y luego me lo van a acomodar y subir, porque lo tengo un poquito... He llevado a varios procesos", detalló.

'Majo con sabor' también reveló que tuvo la posibilidad de aumentar el tamaño de sus senos durante la intervención, pero descartó completamente esa opción. Asimismo, contó que ya se realizó todos los exámenes médicos previos para ingresar al quirófano y adelantó que documentará cada etapa de su recuperación a través de sus redes sociales.